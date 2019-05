Death Stranding - Neuer Trailer erscheint am kommenden Mittwoch

Auf Twitter veröffentlichte Hideo Kojima einen neuen, mysteriösen Teaser zu „Death Stranding“ der, wie gewohnt, fragende Gesichter zurücklässt. Bedeutet der Teaser, dass wir im nächsten Monat auf der E3 mehr über das Spiel erfahren werden?

Update vom 27. Mai 2019 um 15:10 Uhr

Mittlerweile hat der offizielle Twitter-Account von Kojima Productions bekannt gegeben, dass am kommenden Mittwoch, den 29. Mai neue Informationen zu Death Stranding veröffentlicht werden. Um was es sich dabei genau handelt, haben die Verantwortlichen zwar nicht verraten, doch es kann davon ausgegangen werden, dass wir einen neuen Trailer präsentiert bekommen und die Entwickler möglicherweise endlich ein wenig Licht ins Dunkle bringen.

The countdown of #DEATHSTRANDING has started... May 29th.

Create the rope. pic.twitter.com/26ynWg2m3s — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) May 27, 2019

Originalmeldung vom 27. Mai 2019 um 09:39 Uhr

Seit Monaten bekommen wir von Kojima lediglich kleine Bröckchen an Informationen zum kommenden Spiel Death Stranding präsentiert. Noch immer wissen wir wenig über den Titel und veröffentlichte Teaser werfen mehr Fragen auf als beantwortet werden.

Was wir bisher wissen, ist, dass das Spiel einige große Namen beherbergt. The Walking Dead-Schauspieler Norman Reedus übernimmt die Hauptrolle und Lea Seydoux, Lindsay Wagner, Troy Baker, Guillermo del Toro und Mads Mikkelsen sind ebenfalls mit an Bord.

Erschaffe das Tau

Hideo Kojima veröffentlichte auf Twitter nun eine neuen, sehr mysteriösen Teaser. Zu sehen ist eigentlich ein ganzes Video, wir können allerdings nur einen Blick in Form eines kleinen Handabdruckes erhaschen.

Die drei Worte „Create the Rope“ erscheinen im Video und werfen die Frage auf, ob bald mehr davon gezeigt wird. Da Sony nicht an der E3 2019 teilnimmt, ist fraglich, ob wir auf der Messe mehr zu „Death Stranding“ erfahren werden.

Wann der Titel erscheint, ist noch nicht bekannt. Er soll ausschließlich für die PlayStation 4, eventuell auch für die PlayStation 5 erscheinen. Da die kommende Konsole aber abwärtskompatibel sein wird, spielt das am Ende keine große Rolle.

