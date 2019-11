Death Stranding - Guide: Wie sich Fahrzeuge reparieren lassen

Steiniges Gelände und der Zeitregen können euren Fahrzeugen gehörig zusetzen. Was aber macht ihr, wenn ihr einen total schrotten Threewheeler habt? Auf den Schrottplatz muss er ganz sicher nicht.

Fahrzeuge wie der Threewheeler oder der Truck besitzen in Death Stranding nicht nur einen Akku, sondern auch eine Schadensanzeige, auf die ihr achten müsst. Ein Akku lässt sich problemlos mit einem Generator wieder aufladen, aber was macht ihr, wenn euer Fahrzeug so beschädigt ist, dass ihr damit nicht mehr fahren könnt?

Fahrzeuge reparieren – so geht's!

Leider hilft Reparaturspray hier nicht mehr weiter. Es gibt jedoch Wege, wir ihr das Fährt wieder in altem Glanz erstrahlen lassen könnt.

Um ein Fahrzeug komplett zu reparieren, reicht es aus, wenn ihr in ein Verteilerzentrum mit einem Aufzug geht. Denn dort könnt ihr auf die Garage zugreifen.

Die Zaubergarage

Stellt das zerstörte Gefährt also auf dem Fahrstuhl ab und geht zum Terminal. Dort könnt ihr den Menüpunkt „Garage“ anwählen. Nun lagert ihr das Fahrzeug in die Garage ein und wenn ihr es wieder herausholt (was ihr direkt im Anschluss machen könnt), ist es wie von Zauberhand repariert und sogar aufgeladen.

© Sony Interactive Entertainment/Kojima Productions

Dabei ist es übrigens egal, ob es sich dabei um euer eigenes Fahrzeug oder das eines anderen Spielers handelt.

Alternativ könnt ihr auch den privaten Raum aufsuchen, solange sich das Fahrzeug noch auf dem Fahrstuhl befindet. Das könnt ihr ebenfalls über das Terminal machen oder indem ihr euch mit auf den Fahrstuhl stellt und lange die Kreis-Taste gedrückt haltet. Dann fahrt ihr gemeinsam mit dem Fahrzeug hinunter. Verlasst ihr den privaten Raum wieder, steht euch ein vollkommen neuwertiges Fahrzeug zur Verfügung.

© Sony Interactive Entertainment/Kojima Productions

Auch errichtete Schutzhütten verfügen über eine Garage

Das geht wie gesagt in allen Verteilerzentren mit einem Fahrstuhl. Ihr habt allerdings auch in Schutzhütten, die von anderen Spielern aufgestellt wurden, Zugriff auf eine Garage. Probiert es dort also ebenfalls mal aus.