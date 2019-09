Death Stranding - Gold-Status erreicht: Das Spiel ist nun offiziell fertig

Death Stranding hat nun offiziell den Gold-Status erreicht, wie Hideo Kojima auf Twitter mitteilt. Damit ist das kommende Action-Adventure endlich fertig und der Release kann planmäßig erfolgen.

Über vier Jahre lang arbeiteten Hideo Kojima und sein Team an dem neuen Action-Adventure „Death Stranding“. Nun ist die Entwicklung endgültig abgeschlossen. Die freudige Nachricht teilte Kojima über Twitter mit. Er bedankt sich dabei bei seinem Team, bei Sony Interactive Entertainment und bei Guerrilla Games für die Unterstützung. Guerrilla Games, die für Horizon Zero Dawn bekannt sind, stellten ihre Engine für „Death Stranding“ zur Verfügung.

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p