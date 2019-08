Dead by Daylight - Das sind die Fähigkeiten der Stranger Things-Charaktere

Im September ist es soweit und „Stranger Things“ hält tatsächlich Einzug in den Horror-Titel „Dead by Daylight“. Bereits vorab verrieten die Entwickler nun, welche Fähigkeiten die kommenden Charaktere aufweisen werden.

„Stranger Things“ wird im September seinen Weg in das Horrorspiel Dead by Daylight finden und damit das nächste Kapitel verkörpern. Als Killer wird uns dabei der Demogorgon das Fürchten lehren und als Überlebende finden sogar zwei Charaktere ins Spiel: Nancy Wheeler und Steve Harrington.

Behaviour Interactive spannt uns nun nicht mehr länger auf die Folter und offenbarte in einem Livestream bereits die Fähigkeiten der neuen Figuren, die sich ziemlich genau an das Wesen ihrer Serienvorbilder orientieren. Dies funktionierte nicht zuletzt durch die enge Zusammenarbeit mit Netflix.

Das sind die Perks

So spielt für den Demogorgon natürlich die Schattenwelt eine bedeutende Rolle, durch die er sich mithilfe entsprechender Portale über die Map bewegen kann. Steve nimmt selbstverständlich seine selbstlose Rolle als Aufpasser ein und Nancy zeigt ihr extrem ehrgeiziges und willensstarkes Verhalten auch im Spiel.

Steve Harrington

Babysitter: Der Überlebende, den man abhängt, hinterlässt für 4/6/8 Sekunden keine Blut- oder Kratzspuren. Außerdem können Überlebender und Killer für 4 Sekunden die Aura des jeweils anderen sehen.

Sekunden die Aura des jeweils anderen sehen. Camaraderie: Wenn sich ein Überlebender während des Kampfes am Haken in einer Reichweite von 16 Metern befindet, wird der Kampfphasen-Timer für 10 / 12 / 16 Sekunden angehalten.

Metern befindet, wird der Kampfphasen-Timer für / / Sekunden angehalten. Second Wind: Wenn man einen Überlebenden vollständig heilt, aktiviert man den Perk. Sobald er aktiviert ist, heilt man über einen Zeitraum von 24/22/20 Sekunden von selbst, nachdem man sich selbst befreit hat oder von einem Überlebenden ausgehakt wurde. Allerdings nur, wenn man sich außerhalb des Terrorradius befindet. Sobald man vollständig geheilt ist, wird der Perk deaktiviert.

Nancy Wheeler

Better together: Die Aura des zu reparierenden Generators wird anderen Überlebenden in einer Reichweite von 32 Metern angezeigt. Wenn der Killer einen Überlebenden tötet, während man einen Generator repariert, werden die Auren des Killers und der Überlebenden für 8 / 9 / 10 Sekunden sichtbar.

Metern angezeigt. Wenn der Killer einen Überlebenden tötet, während man einen Generator repariert, werden die Auren des Killers und der Überlebenden für / / Sekunden sichtbar. Fixated: Man kann jederzeit die eigenen Kratzspuren sehen. Wenn die Gesundheit voll ist, kann man 10 / 15 / 20 % schneller als normal gehen.

/ / % schneller als normal gehen. Inner Strength: Wenn man eine Totem-Aktion abschließt, wird der Bonus aktiviert. Einmal aktiviert, heilt man sich beim Betreten eines Schließfachs in 10/9/8 Sekunden von selbst.

Demogorgon

Surge: Durch das Niederschlagen eines Überlebenden explodieren alle Generatoren in einem Umkreis von 32 Metern. Dies bewirkt einen Regressionseffekt von 12 %. Die Fähigkeit kann nur aller 60 / 50 / 40 Sekunden ausgelöst werden.

Metern. Dies bewirkt einen Regressionseffekt von %. Die Fähigkeit kann nur aller / / Sekunden ausgelöst werden. Cruel Confinement: Jedes Mal, wenn ein Generator repariert wird, wird das Nutzen von Vaults für die Überlebenden, die sich in einer Reichweite von 32 Metern befinden, für 25 / 30 / 35 Sekunden blockiert. Die Aura dieses Bereichs wird dir in dieser Zeit angezeigt.

Metern befinden, für / / Sekunden blockiert. Die Aura dieses Bereichs wird dir in dieser Zeit angezeigt. Mindbreaker: Während der Reparatur eines Generators mit weniger als 50% Fortschritt sind Überlebende vom Effekt "Erschöpft" betroffen. Der Effekt wird beim Reparieren eines Generators für 1/2/3 Sekunden angehalten und nach Beendigung der Reparaturaktion neu gestartet.

Die neue Karte

Underground Complex lautet der Name der neuen Karte, die euch in das Hawkins National Laboratory entführt. Der Ort an dem das ganze Unglück eigentlich erst seinen Lauf genommen hat.

Ein genaues Erscheinungsdatum steht bisher noch nicht fest, allerdings ist der Zeitraum bereits auf den September 2019 eingegrenzt. Ab dann können wir uns die Zeit bis zur 4. Staffel „Stranger Things“ mit „Dead by Daylight“ etwas kürzer gestalten.