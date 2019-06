Dead by Daylight - Der erste offizielle Cosplay-Guide für die Jägerin

„Dead by Daylight“ bietet eine Vielzahl von spielbaren Charakteren an, die sich ausgezeichnet für Cosplays eignen. Behaviour Interactive veröffentlichte nun einen ersten Cosplay-Guide und deutet weitere an.

Neben einigen Maps bietet Dead by Daylight zahlreiche spielbare Charaktere an. Verschiedenste Überlebende und Killer sind inzwischen vertreten und jeder hat seinen eigenen und einzigartigen Look, die sich alle sehr gut für Cosplays eignen.

Kürzlich erst kündigte Bahaviour Interactive an, dass künftig Anleitungen erscheinen sollen, um es den Fans einfacher zu machen in die entsprechende Rolle zu schlüpfen. Über Twitter veröffentlichte das Studio nun erste Bilder und stellt auch einen Link zur Verfügung, unter dem man sich den kompletten Guide herunterladen kann.

Which character should we do next? 🤔 — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) June 21, 2019

Die Jägerin macht den Anfang

Die Jägerin erschien im Jahr 2017 und kam durch das Lullaby-Update mit ins Spiel. Die Jägerin ist ein Killer, die mit Äxten wirft und eine Hasenmaske trägt. Sie war die erste Killerin, die Dinge nach den Überlebenden werfen und sie so niederstrecken konnte.

Neben einer detaillierten Ansicht der Kleidung werden auch die Waffen genau gezeigt und erklärt, wie alles aussehen sollte. Zusätzlich bietet euch Behaviour eine ausgiebige Biografie an, die euch helfen wird, euch im Cosplay wohlzufühlen und in die Rolle des Charakters zu schlüpfen.

Wie es aussieht, möchte das Studio noch weitere Anleitungen veröffentlichen. Von welchem Charakter aus „Dead by Daylight“ würdet ihr euch einen Guide wünschen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.