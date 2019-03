DayZ - Xbox One-Version verlässt in Kürze den Early Access

Bereits Ende März wird die Xbox One-Version zu „DayZ“ den Early Access verlassen und offiziell erscheinen. Neben dem genauen Release-Termin haben die Entwickler zudem einen neuen Cinematic-Trailer veröffentlicht.

Seit Ende August 2018 kann der Survival-Shooter DayZ auf der Xbox One als Game Preview gespielt werden. Dabei handelt es sich um das Early-Access-Programm für die Xbox One. Spiele, die hier veröffentlicht werden, befinden sich noch in der Entwicklung.

Sonderlich lange soll dies jedoch nicht mehr der Fall sein. Denn im Rahmen der gestrigen Inside Xbox-Ausgabe haben die Verantwortlichen von Bohemia Interactive bekannt gegeben, dass die Xbox One-Version von „DayZ“ schon in Kürze ein neues Update erhalten wird. Dann wird der Titel den Early Access verlassen und ganz offiziell erscheinen.

Demnach erscheint die Vollversion von „DayZ“ am 27. März 2019 für die Xbox One mit allen Inhalten, die auch bereits bei der Early-Access-Version enthalten sind. Passend dazu haben die Entwickler außerdem einen neuen Cinematic Trailer veröffentlicht.