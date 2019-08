The Dark Pictures Anthology - Die Fortsetzung erhält einen ersten Teaser-Trailer

Die Anthologie „The Dark Pictures“ feiert mit dem Release von „Man of Medan“ in dieser Woche ihren Auftakt. Nun kündigt ein Teaser-Trailer bereits die zweite Episode an.

Die zweite Episode der Anthologie The Dark Pictures trägt den Namen „Little Hope“ und bildet die Fortsetzung, die von Entwickler Supermassive Games mit „Man of Medan“ eingeleitet wird. Der Release des ersten Teils erfolgt dabei in dieser Woche und liefert uns bereits einen Blick auf die folgende Geschichte.

Release erst im nächsten Jahr

Ob man in der kleinen Stadt Little Hope tatsächlich an der Hoffnung festhalten sollte, kann man in dem Teaser-Trailer, der als geheimes Ende in „Man of Medan“ freigeschaltet werden kann, schon ein wenig erahnen.

Wer nun allerdings dachte, dass es deshalb nach dem ersten Teil fließend in die nächste Episode übergeht, wird leider enttäuscht. „The Dark Pictures: Little Hope“ erscheint erst im Laufe des Jahres 2020. Dort erwartet uns eine Horror-Geschichte in der namensgebenden Stadt, die sich als eigenständige Story von dem Vorgänger ablöst.

