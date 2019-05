Cyberpunk 2077 - Vorerst keine Unterstützung für Mods: Entwickler konzentrieren sich auf den Release

Es wird für Modder also nicht von Anfang an möglich sein, Geralt of Rivia bei „Cyberpunk 2077“ einzubringen, die Möglichkeit könnte es aber eines Tages geben. Den Fantasien der Fans sind dann im Grunde keine Grenzen gesetzt.

„Ich wollte auf dieses Thema und insbesonders auf diese Antwort näher eingehen. Wir haben momentan keine Pläne, die wir teilen könnten. Offensichtlich würden wir die Modding-Community in Zukunft gern unterstützen, aber vorerst möchten wir uns auf die Veröffentlichung des Spiels konzentrieren“, so Momot.

