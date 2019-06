Cyberpunk 2077 - Spielwelt ist nicht nur auf Night City begrenzt, ihr könnt in die Badlands reisen

Nach und nach tauchen nach der diesjährigen E3 2019 in Los Angeles immer neue Infos und Details zu dem Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt Red auf. Bislang war unter anderem nicht ganz klar, ob Spieler in Cyberpunk 2077 die riesige Stadt namens Night City verlassen werden können, um die Umgebung zu erkunden. Genau diese Frage haben die Entwickler nun beantwortet.

In einem aktuellen Interview hat Lead-Quest-Designers Pawel Sasko über das Spiel gesprochen. Unter anderem wurden Themen wie der Schauspieler Keanue Reeves, der in dem Titel eine nicht ganz unwichtige Rolle einnehmen wird, angesprochen. Doch beinahe noch wichtiger ist die Frage, ob wir als Protagonist „V“ die Stadt Night City verlassen dürfen oder „Cyberpunk 2077“ auf diesen Schauplatz beschränkt sein wird.

„Cyberspace ist wirklich ein gefährlicher Ort - wie ihr in der diesjährigen Demo gesehen habt, gab es mehrere Netrunner, von denen ihr Unterstützung braucht, um dorthin zu gelangen. Ihr liegt dabei in einer Badewanne gefüllt mit Eis, weil euer Körper wie ein Prozessor ist und ihr eine Menge Energie übertragt“, so Sasko. „Ihr greift bei bestimmten Story-Momenten auf den Cyberspace zu und könnt ihn in einigen Fällen erkunden.“