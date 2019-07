Cyberpunk 2077 - So viel Freiheit geben euch die Entwickler

Wer einen Durchlauf von „Cyberpunk 2077“ startet, soll von Anfang an Freiheit in der Metropole Night City genießen. Wie diese Freiheiten aussehen, haben die Entwickler nun genauer in einem Interview beschrieben.

Im kommenden Jahr steht mit Cyberpunk 2077 ein Spiel auf dem Plan, das bei vielen schon jetzt das Potenzial hat, das Spiel des Jahres 2020 zu werden. Kein Wunder, schließlich geben sich die Entwickler bei CD Projekt RED alle Mühe, an ihren bisherigen Erfolg mit anderen Games anzuknüpfen. Gegenüber der Seite Comicbook verrieten sie, dass dies vor allem mit den spielerischen Freiheiten zu tun hätte, die ihr in „Cyberpunk 2077“ bekommen sollt.

„Wir versuchen mit aller Kraft durchzusetzen, dass der Spieler immer mitbestimmen kann, was passiert. Wir erreichen das entweder durch Dialoge, um Situationen zu beeinflussen oder indem wir den Spielern ganz einfach die Freiheit geben, sich in Dialogen oder Zwischensequenzen umzusehen und umherzulaufen. [...] Es gibt zu guter Letzt noch die Charaktererstellung, mit der wir euch jede Option an die Hand geben, einen V zu schaffen, der euch gehört. Von der Auswahl der Körpermerkmale, über die Haare, Hautfarbe, Stimme: Es gibt eine Menge, um damit herumzuspielen.“

Zudem soll euch die Stadt Night City von Anfang an vollkommen offenstehen. Ihr müsst also nicht wie in anderen Open-World-Games erst eine bestimmte Mission erledigen, um eine Brücke von Baustellen zu befreien oder ein bestimmtes Gadget ergattern, um eine Blockade zu beseitigen.

„Cyberpunk 2077“ wird am 16. April 2020 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Im Spiel selbst übernehmt ihr dann die Rolle von V, einem augmentierten Bewohner der Stadt, der sich auf einige kriminelle Machenschaften einlässt und so in den Sumpf der Unterwelt von Night City gerät.