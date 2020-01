Cyberpunk 2077 - Entwickler versichern, dass keine weitere Verschiebung erfolgen wird

Die Enttäuschung war groß, als CD Projekt RED am gestrigen Tag verkündete, dass sich der Release von „Cyberpunk 2077“ um einige Monate verschiebt. Die Entwickler versichern nun allerdings, dass eine erneute Verschiebung ausbleibt.

In einem eigens für die Release-Verschiebung veranstalteten Q&A beantworteten die Verantwortlichen von CD Projekt RED einige Fragen zu der überraschenden Terminänderung von Cyberpunk 2077. Neben der Tatsache, dass damit lediglich ein fertiges und alle zufriedenstellendes Spiel ermöglicht werden soll, beruhigen die Entwickler diejenigen, die vermuten, dass eine erneute Verzögerung stattfinden wird.

Kein erneuter Release-Aufschub für Cyberpunk 2077

Die Entwickler von CD Projekt RED sind sich den Erwartungen, die zahlreiche Spieler an „Cyberpunk 2077“ stellen, durchaus bewusst und möchten demnach ein Game abliefern, dass künftige Spieler glücklich stimmt. Für genau dieses Ergebnis benötigt das polnische Studio mehr Zeit, verspricht aber, dass der neue Veröffentlichungstermin am 17. September 2020 eingehalten werden kann. So meint Michał Nowakowski:

„Ja, wir wissen ziemlich genau, wo wir stehen und welche Aspekte des Spiels noch Arbeit erfordern, und wir sind zuversichtlich, dass das Spiel im September herauskommen wird.“

Letzterer Teil wird von allen anderen Beteiligten von CD Projekt RED mehrfach wiederholt und bestätigt. Ebenso wird wiederholt, dass das Spiel bereits vollständig fertiggestellt ist, sich allerdings noch nicht an dem Punkt befindet, mit dem die Entwickler vollends zufrieden sind.

Zur Erinnerung: Der Release von The Witcher 3: Wild Hunt erfuhr ebenfalls eine Verzögerung von mehreren Monaten, konnte das zweite Datum jedoch wie versprochen einhalten. Dementsprechend sollten wir den Entwicklern von CD Projekt RED Vertrauen und noch ein wenig Geduld schenken, um die von allen gewünschte Qualität in „Cyberpunk 2077“ erleben zu dürfen. Eine Präsenz des RPGs auf der E3 2020 und der diesjährigen gamescom wird wohl dennoch erfolgen.