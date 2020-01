Cyberpunk 2077 - Release offiziell um mehrere Monate verschoben!

Es gibt sehr wichtige Neuigkeiten zum heiß erwarteten „Cyberpunk 2077“ zu vermelden. Der Release wird nämlich um mehrere Monate nach hinten gerückt. Wir müssen jetzt bis September 2020 warten!

CD Projekt RED gab soeben offiziell bekannt, dass der Release von Cyberpunk 2077 verschoben wird. Statt im April werden wir nun erst im September Night City unsicher machen dürfen.

Cyberpunk 2077 erscheint erst im September!

Eigentlich hätte das RPG „Cyberpunk 2077“ am 16. April 2020 erscheinen sollen. Jetzt müssen wir allerdings deutlich länger warten, denn CD Projekt RED setzt ein neues Veröffentlichungsdatum an. Das Spiel erscheint demnach erst am 17. September 2020 für PS4, Xbox One und PC.

In einem Statement geben Marcin Iwiński, Mitbegründer von CD Projekt RED, und Studioboss Adam Badowski zu verstehen, dass das Spiel bereits vollständig und spielbar sei. Allerdings befindet es sich qualitativ noch nicht auf dem Niveau, das sich das Studio wünscht. Die zusätzliche Zeit wird CD Projekt RED für eine ausführliche Testphase, Polishing und das Ausmerzen von Fehlern nutzen.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Damit wird „Cyberpunk 2077“ das wohl letzte große Game in dieser Konsolengeneration. Im Spätherbst – also nur kurz danach – werden Sony und Microsoft ihre Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt bringen.