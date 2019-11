Cyberpunk 2077 - Entwickler scherzen: Wird der Cybertruck noch implementiert?

Der Hype um „Cyberpunk 2077“ nimmt kein Ende und wurde nun ausgerechnet durch ein Auto wieder angestachelt. Obwohl sich das Spiel bereits in der Testphase befindet, wäre doch noch genug Zeit, den von Tesla angekündigten Cybertruck einzubinden.

Als Tesla CEO Elon Musk den Cybertruck enthüllte, gingen die Meinungen dazu sehr stark auseinander. Das Auto sieht aus, als wäre es aus einer fernen Zukunft und bietet derzeit Stoff für zahlreiche Memes im Internet. Entweder man liebt den Wagen oder man hasst ihn.

Cyberpunk 2077 Entwicklung befindet sich nun in der finalen Phase

Form, Name und die Präsentation des Cybertrucks erinnern auf jeden Fall stark an CD Projekts Cyberpunk 2077. Das sehen nicht nur die Fans so, auch Elon Musk und die Entwickler des Spiels scherzen bereits darüber. Ob es sich allerdings wirklich nur um einen Scherz handelt, oder der Cybertruck tatsächlich im Spiel auftauchen wird, ist noch ungewiss.

Eine Implementierung ist durchaus möglich

Ob das Scherzen auf Twitter zwischen Tesla CEO Elon Musk und CD Projekt derzeit reiner Spaß ist oder ob es sich um einen Teaser der etwas anderen Art handelt, steht noch in den Sternen. Fakt ist, dass das Auto gut in „Cyberpunk 2077“ passen würde und das sehen beide Parteien so:

© CD Projekt/Tesla

„Niemand erwartet den Cybertruck“

„Wir hatten einen Deal, Elon O.O“

„Wir sehen uns in 2077 ;)“

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Genug Zeit also, um noch kleine Änderungen vorzunehmen. Würdet ihr den Cybertruck gern im Spiel sehen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.