CS:GO - Profi-Team verliert Runde, weil Spieler Red Bull trinkt

Beim wohl wichtigsten australischen CS:GO-Turnier verlor ein Profi-Spieler auf die vielleicht kurioseste Art und Weise eine Runde. Anstatt die Bombe zu bewachen, trank er aus einer Red-Bull-Dose und war somit durchweg abgelenkt. Das Team wurde anschließend vollkommen überrollt.

Stell dir vor, du befindest dich inmitten eines wichtigen CS:GO-Turniers, bekommst jedoch plötzlich Durst. Der eine oder andere würde jetzt vielleicht ein wenig warten, Tyson 'pan1K' Missak hingegen war im Rahmen der australisch-neuseeländischen-neuseeländischen ESL Meisterschaft leider zu ungeduldig.

Beim Spiel seiner Mannschaft Avant gegen Grayhound sah es zunächst so aus, als könnte endlich eine fünfte Runde gewonnen werden. Die Voraussetzungen waren gut: 3 gegen 1, die Bombe ist gelegt, der letzte verbliebene Spieler verfügt nur noch über eine einzige Flashbang und pan1K hatte die Bombe mit seiner AWP gut im Blick.

Hatte.

Stattdessen entscheidet er sich dazu, zu einer neben ihm stehenden Dose Red Bull zu greifen und wendet sich in der Zeit von der Bombe ab. Der Gegner rennt schnurstracks auf den Spot zu, sieht niemanden in der Nähe und zieht den Defuse einfach durch - mit Erfolg. Die Runde geht an Grayhound, die das gesamte Match mit 16:6 gewinnen und eine Runde vorrücken. Avant fliegt aus dem Turnier.

pan1K schrieb zum Vorfall lediglich, dass er jetzt so gut wie möglich versuchen wolle, Twitter und Reddit zu meiden. Das dürfte wohl bitter notwendig sein.

CS:GO Skandal: Profi cheatet während Turnier und wird erwischt