CS:GO - Massive Änderungen am Geldsystem, neue Case und AUG-Nerf

Valve hat das Geldsystem in „CS:GO" stark überarbeitet. Damit sollen Resets zukünftig weniger harsch ausfallen. Außerdem gibt es eine neue Case, Waffen verbessert oder verschlechtert und Karten verändert.

Rund zwei Wochen nach dem Major hat Valve einige drastische Änderungen an CS:GO durchgeführt. Eines der einzigartigen Elemente des Shooters, nämlich das Geldsystem, wurde im Zuge dessen überarbeitet.

CS:GO Trust Factor wird überarbeitet und ausgeweitet

Das neue Geldsystem in CS:GO

So wird der Bonus, den ein Team nach Verlust einer Runde erhält, nicht mehr mit dem Gewinn einer Runde vollständig zurückgesetzt. Stattdessen reduziert sich der Bonus um ein Level nach einem Gewinn und steigt um ein Level nach einem Verlust.

0 Verluste: 1400

1 Verlust: 1900

2 Verluste: 2400

3 Verluste: 2900

4 und mehr Verluste: 3400

Sollte ein Team also beispielsweise drei Runden hintereinander verloren haben, dann bekommt es dafür 2900. Gewinnt es nun zwei Runden, reduziert sich der Bonus um zwei Level auf 1900. Verliert das Team aber jetzt wieder eine Runde, erhöht sich der Bonus um ein Level und es erhält 2400. Zuvor hätte es lediglich 1400 erhalten. Die Pistolenrunden starten weiterhin mit einem standardmäßigen Verlustsbonus von 1900.

Erwartet wird, dass Teams dadurch deutlich seltener dazu gezwungen sind, eine Eco einzulegen. Besonders Double Ecos dürften kaum noch vorkommen. Stattdessen dürfte die Meta in eine Richtung gehen, in der immer öfter mit richtigen Waffen gespielt wird und seltener mit Pistolen oder Maschinenpistolen.

CS:GO Neues Update verbessert Performance, überarbeitet Kommunikation

Nerfs und Buffs für AUG und M4A1-S

Die immer häufiger eingesetzte AUG erhält einen kleinen Nerf. Sie kostet nun 3300 und wurde somit auf ihren ursprünglichen Preis zurückgestuft. Fraglich ist, ob die Nutzung der Waffe deshalb zurückgeht.

Außerdem verfügt die M4A1-S fortan über 25 Kugeln pro Magazin, wobei 75 weitere Kugeln als Reserve zur Verfügung stehen. Die Nova kostet nun nur noh 1050, die Abgesägte Schrotflinte nur noch 1100 und die Mag-7 nur noch 1300.

Das hat sich zusätzlich geändert

Zudem gibt es nun die Prisma-Waffenkiste, in der insgesamt 17 neue Skins enthalten sein. Zudem verfügt die Kiste über Horizon-Messer mit Chroma-Design.

Es gibt nun zudem einen Flashbang-Assist, der im Killfeed angezeigt wird. Sorgt ihr dafür, dass ein Gegner geblendet wird und ermöglicht damit einen Kill durch einen anderen Spieler, werdet ihr dafür ausgezeichnet.

Abschließend wurden diverse Änderungen an den Karten Canals und Vertigo durchgeführt. Auf Canals befindet sich der B-Spot nun in einem anderen Raum, auf Vertigo wurde die Routenführung verändert.

Die vollständigen Patchnotes findet ihr weiter unten.

Vollständige Patchnotes zum neuen CS:GO-Update

GAMEPLAY

Adjusted round loss bonuses with the goal of reducing a negative feedback loop following streaks of losses.

Round loss bonuses are now based on the count of a team’s round losses. The count increases by one after every loss, and decreases by one after every win (minimum 0).

With 0 Losses: $1400

With 1 Loss: $1900

With 2 Losses: $2400

With 3 Losses: $2900

With 4+ Losses: $3400

Previously, a win would reset the round loss bonus. Now, a win reduces the loss counter by one.

Teams still begin the half with a loss count of 1.

This is enabled by default and can be controlled using the mp_consecutive_loss_aversion server setting.

The round loss bonus is still limited to mp_consecutive_loss_max multiplied by cash_team_winner_bonus_consecutive_rounds.

Added flashbang assists for players who successfully flash an enemy which then gets killed by another player. Players who threw the flashbang will get an assist callout in the death notice. However if another player inflicted >40 damage to the victim for the assist, the flashbang assist player will not get the callout.

AUG

Now that players have had an opportunity to learn to love the AUG, returning the weapon to its original price of $3300.

M4A1-S

The M4A1-S now holds 25 bullets in the magazine, and has 75 in reserve.

Shotguns

Price reduction for some shotguns: Nova ($1050), Sawed-Off ($1100), Mag7 ($1300).

Nova penetration increased to 1.

Sawed-Off range increased to 1400.

Single shell shotguns in the middle of their reload sequence will no longer automatically continue to reload after a player holsters and deploys them.

Bugs

Fixed a bug that prevented C4 or enemies seen through open doors from showing up on the radar.

Fixed a rare bug where a C4 bomb reset trigger could reset the bomb to a position that was not on the ground.

PRISMA CASE

Introducing the Prisma Case, featuring 17 community-designed weapon finishes, and the Horizon Knives in Chroma finishes as rare special items.

MISC

New Loadout Shuffle feature is available in the inventory. Choose to shuffle any number of your weapons or music kits and a random one will be equipped each map.

Several fixes for the ‘Clean Names’ communication setting.

Renamed workshop workbench setting to ‘Side View’.

Removed visual artifacts on a few image assets.

MAPS

Canals

reduced number of routes around bombsite B

moved bombsite B inside the palace

added a door from center stairs to courtyard platform

made it possible to jump up to B bridge from scaffold

new radar map style

Vertigo

Thank you to all the diligent players that continued testing Bombsite B

Blocked runboost from T spawn to Bombsite B (will still be possible in B site configuration)

Obstructed boost from top of floodlight in back of A

Changed layout of back of A site, made entrance onto site a regular doorway, added half-wall in front of scaffolding

Added usable door in mid towards bombsite B

Simplified collision model of support jack

Fixed unintended boost on scaffolding on A ramp

Made boostable concrete mold by A site slightly larger

Improved clipping inside elevator shaft

Community maps