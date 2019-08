Call of Duty: Modern Warfare - PC-Fassung trumpft mit neuen technischen Details auf

Es gibt neue Details zur PC-Fassung von „Call of Duty: Modern Warfare“. Activision gab an, dass das Spiel eine unbegrenzte Framerate und einen FOV-Slider beinhalten wird sowie eine Unterstützung für HDR- und Widescreen-Monitore bieten soll.

Der neueste Ableger der Call of Duty-Reihe steht in den Startlöchern. Zum Reboot des gleichnamigen Originals wurden auf einem Event nicht nur Details zum Multiplayer veröffentlicht, es gibt auch Neues zu der PC-Fassung und dessen Features.

Für die PC-Fassung arbeitet Infinity Ward mit Beenox und Nvidia zusammen. So soll garantiert werden, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden und Raytracing sowie Adaptive Shading wie gewünscht funktionieren.

Call of Duty: Modern Warfare Nuke kehrt als Killstreak zurück

Neue technische Details

Die Kritiken an vorherigen „Call of Duty“-Spielen werden wohl berücksichtigt, so soll die PC-Fassung einen FOV-Slider bieten und auch die Tastatur- und Mausbelegung soll nun angepasst werden können.

Call of Duty: Modern Warfare Video stellt neuen Realismus-Modus vor

Zusätzlich soll das Spiel HDR- und Widescreen-Monitore sowie Setups mit mehreren Bildschirmen unterstützen. Die eingeplante unbegrenzte Bildrate könnte das Ganze abrunden. „Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019 und kann bereits vorbestellt werden.

