Call of Duty: Modern Warfare - Nach Spielerprotesten: Infinity Ward bringt Minimap zurück

Die aus vorigen Teilen beliebte Übersichtshilfe sollte in „Call of Duty: Modern Warfare“ eigentlich großteils passé sein. Lautstarke Betaspieler erreichten via Reddit und Co. nun aber ein Einlenken beim Entwickler.

Seit letztem Samstag können sich Besitzer einer PlayStation 4 in eine offene Betaphase von Call of Duty: Modern Warfare, dem neuesten Teil der Kriegs-Shooter-Reihe von Infinity Ward, stürzen. Teilnehmern fiel frühzeitig das Fehlen der aus vorigen „CoD“-Titeln bekannten Minimap auf, die einen Überblick über die nahe Spielumgebung und aktuelle Ziele zeigt – und beschwerten sich lauthals auf den offiziellen Kanälen der Spielserie.

Call of Duty: Modern Warfare Beta in Deutschland nur mit PS Plus spielbar, aber nicht wegen des Multiplayers

Minimap ist mit Einschränkungen zurück

Dem Protest beugte sich die Spieleschmiede Infinity Ward nun und schaltete die Minikarte bereits in der Betaversion frei. Die Positionen von Teamkameraden sind darauf zu sehen, nicht aber die von Widersachern. Für Letzteres muss weiterhin der Kompass bemüht werden, der grob die Richtung zeigt, aus der feindliche Schüsse kamen.

Call of Duty: Modern Warfare Roadmap enthüllt: So geht es bis zum Release weiter

Da die Minimap nun wieder global aktiv ist, haben die Entwickler die visuellen Umrisse bei Teamkollegen entfernt. Um Friendly Fire zu vermeiden, müsst ihr also fortan auf die Minikarte schauen oder in hektischen Situationen über eine gute Erkennungsgabe verfügen.

„CoD: Modern Warfare“ befindet sich für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One in Entwicklung und soll am 25. Oktober 2019 erscheinen. Vorbesteller dürfen vom 19. bis zum 20. September 2019 an einer geschlossenen Beta für PC und Xbox One teilnehmen. Vom 21. bis 23. September 2019 wird die Testphase für alle Interessierten zugänglich sein.