Call of Duty: Modern Warfare - Infinity Ward arbeitet laut eigener Aussage definitiv nicht an Lootboxen

Bislang ist noch unklar, wie stark die Verantwortlichen hinter „Call of Duty: Modern Warfare“ auf die Monetarisierung von Ingame-Inhalten setzen werden. Laut dem Art Director arbeite das Team aber definitiv nicht an einem System für Lootboxen.

Wie werden Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward ihren kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare genau monetasirsieren? Dies ist wohl eine der wichtigsten Fragen, die sich Spieler kurz vor dem Release stellen.

Wie steht es um Lootboxen?

Laut Art Director Joel Emslie, der vor kurzem auf Reddit einige Fragen bezüglich der Monetarisieren des Titels beantwortet hatte, arbeite man nicht an einem solchen System arbeitet:

„Was ich im Moment sagen kann, ist, dass wir definitiv nicht an einem System für Supply-Drops oder Lootboxen arbeiten. Auch funktionale Dinge werden durch Gameplay freigeschaltet.“

Der Entwickler fügte außerdem hinzu, dass in dieser Woche weitere Informationen zur Monetarisierung von „Modern Warfare“ veröffentlicht werden, sodass hoffentlich alle verbleibenden Fragen beantwortet werden.

Es bleibt also abzuwarten wie stark Publisher und Entwickler bei dem aktuellen Ableger auf Ingame-Käufe setzenwerden.

„Call of Duty: Modern Warfare“ erscheint am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

