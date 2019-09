Breaking Bad - El Camino: Jesse Pinkman auf der Flucht, neuer Teaser zum Netflix-Film ist da

Der erste Teaser zum heißerwarteten „Breaking Bad“-Film ist endlich da. Jesse Pinkman ist zurück und bringt erneut einiges an gefährlichem Ärger mit sich.

Bei den Emmys letzte Nacht war für einige Zuschauer nicht die Awards-Zeremonie das Spannendste des Abends, sondern ausnahmsweise einmal das, was in der Werbung lief. Denn dort wurde zum ersten Mal der neue Teaser für den kommenden „Breaking Bad“-Film von Netflix ausgestrahlt. Wir zeigen euch die Vorschau und verraten euch, worauf ihr euch beim Film freuen dürft.

El Camino

Breaking Bad ist zurück! Nach unzähligen Gerüchten, falschen Fährten und unterschwelligen Interviews hat Netflix einen neuen Teaser zum neuen „Breaking Bad“-Film veröffentlicht. „El Camino“ heißt die Fortsetzung und erzählt die fortlaufende Geschichte von Jesse Pinkman, der sich nach den finalen Ereignissen der Serie erneut durch gefährliche Situationen schlagen muss.

Viel zeigt der Teaser leider nicht. Jesse sitzt rauchend in seinem Auto und hört den Nachrichten im Radio verängstigt zu. Diese berichten von einem Massaker mit mehreren Opfern und die Polizei scheint nach dem Täter zu suchen. Die „No Happy End“-Formel scheint Serienschöpfer Vince Gilligan also beizubehalten.

Fans sollten sich außerdem die originale Serie erneut anschauen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Gilligan bereits, dass der Film ahnungslosen Zuschauern in Sachen vergangene Geschehnisse nicht auf die Sprünge helfen würde. Wer sein Wissen also erneut auffrischen möchte, der kann bis zum 11. Oktober 2019 „Breaking Bad“ erneut auf Netflix schauen, bevor der Film endlich erscheint.

Den ersten Teaser zum Nachfolger findet ihr hier: