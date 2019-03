Borderlands 3 - Neuer Teil wird morgen angekündigt, erster Trailer ist da

Die Spekulationen haben endlich ein Ende: Am morgigen Donnerstag wird höchstwahrscheinlich Borderlands 3 offiziell angekündigt. Das haben Entwickler Gearbox Software und Publisher 2K Games offiziell bekannt gegeben.

Borderlands 3 Leak zu Story und Klassen aufgetaucht

Wie zuvor vermutet, soll die vollständige Enthüllung im Rahmen der PAX East stattfinden. Ein entsprechender Livestream startet um exakt 19 Uhr deutscher Zeit, wie die Veranstalter bestätigten.

„Mayhem is coming! Tune in tomorrow at 11am PDT / 2pm EDT at Borderlands.com for Gearbox’s PAX East livestream.“