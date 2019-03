Borderlands 3 - Enthüllung auf PAX East wird immer wahrscheinlicher

Der Loot-Shooter „Borderlands 3“ könnte schon bald tatsächlich der Öffentlichkeit präsentiert werden. Nachdem Entwickler Gearbox bereits seit Monaten kryptische Meldungen und Teaser postet, deutet ein neuer Tweet auf eine baldige Vorstellung hin. Diese könnte auf der PAX East vorgenommen werden, die Ende März stattfindet.

Gearbox Software-Chef Randy Pitchford und sein Team sind wahre Meister darin, kryptische Nachrichten zum Loot-Shooter Borderlands 3 zu verfassen. Bereits seit den Game Awards 2018 teaserten die Macher mehrfach den dritten Ableger der beliebten Reihe an. Dieser könnte jetzt tatsächlich schon bald offiziell enthüllt werden.

Borderlands 3 Enthüllung auf der kommenden PAX East?

Borderlands 3: Ausfahrt 28. März, Boston

Bereits Anfang März deutete das offizielle Messeprogramm der PAX East 2019 eine entsprechende Vorstellung an, während sich Herr Pitchford in einem weiteren Tweet mit nur drei Worten zum Programm äußerte.

Jetzt gießt Entwickler Gearbox Software auf Twitter erneut Öl ins Feuer und veröffentlicht ein Bild, das die Präsentation bestätigen könnte. Darauf seht ihr ein amerikanisches Straßenschild, welches das Datum des 28. März und die Aufschrift „Boston, MA“ trägt. Oben rechts ist die Ausfahrt mit der Nummer 3 zu sehen.

Gehalten ist das Bild im typischen Cel-Shading-Look der Borderlands-Reihe. Praktischerweise beginnt die PAX East 2019 genau an diesem Datum in der US-Ostküstenmetropole Boston.

Borderlands 3 Laut Randy Pitchford erscheint das Spiel, wenn es fertig ist

Ob uns die Entwickler wieder einmal an der Nase herumgeführt haben oder ob „Borderlands 3“ tatsächlich offiziell enthüllt wird, werden wir also in knapp zwei Wochen erfahren. Zeit ist es allemal, immerhin verriet Pitchford bereits in 2017, das 90 Prozent der Entwickler von Gearbox bereits am neuen Borderlands arbeiten.