Borderlands 3 - Mikrotransaktionen offiziell bestätigt

In „Borderlands 3“ wird es Mikrotransaktionen geben. Das hat Gearbox Software jetzt offiziell bestätigt. Wie bei den Vorgängern handele es sich jedoch ausschließlich um kosmetische Gegenstände.

In den letzten Tagen herrschte eine Menge Verwirrung, was mögliche Zusatzkäufe in Borderlands 3 angeht. Jetzt hat Entwickler Gearbox Software offiziell bestätigt, dass es tatsächlich Mikrotransaktionen geben wird:

„Spieler bekommen die Möglichkeit, sich bestimme kosmetische Gegenstände für Charaktere, Fahrzeuge und Waffen zu kaufen. Keine dieser Käufe kann als Pay-to-Win klassifiziert werden oder wirkt sich auf das Gameplay aus.“

Borderlands 3 Keine Einigung: Claptrap bekommt eine neue Stimme

Mikrotransaktionen in Borderlands 3

Randy Pitchford, Geschäftsführer von Gearbox, zeigte sich vor einigen Tagen entrüstet über entsprechende Medienberichte, dass es entgegen früherer Aussagen doch Mikrotransaktionen geben soll. Pitchford verlangte, dass man explizit darauf hinweist, es handle sich ausschließlich um kosmetische Zusatzgegenstände, die nicht hinter Lootboxen versteckt seien.

Bereits in den Vorgängern konnte man kosmetische Gegenstände erwerben, die als Mini-DLC veröffentlicht wurden. Auch wenn Gearbox diese nicht unbedingt als solche deklarieren möchte, handelte es sich dabei sehr wohl um Mikrotransaktionen.

Borderlands 3 Offizielle Gameplay-Enthüllung: Erste Spielszenen veröffentlicht