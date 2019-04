Borderlands 3 - Cover, Editionen und weitere Details geleakt

Zu „Borderlands 3“ sind diverse neue Details geleakt worden. Unter anderem ist jetzt bekannt, wie das Cover aussehen soll. Zudem soll es vier unterschiedliche Editionen des Spiels geben.

Durch den Datenbankeintrag eines Online-Händlers wurden neue Informationen zu Borderlands 3 geleakt. Jetzt ist unter anderem bekannt, wie beispielsweise das Cover zum Spiel aussehen soll.

Besonders auffällig: Offenbar ist es Entwickler Gearbox nicht gelungen, einen dritten Weg zu finden, sich in den Kopf zu schießen. Schade. Als Ausgleich gibt es wohl Blumen, vermuten wir.

Diese Editionen wird es geben

Zu „Borderlands 3“ soll es außerdem insgesamt vier verschiedene Editionen geben. Da wären die...

Standard Edition

Deluxe Edition

Super Deluxe Edition

...und die Diamond Loot Chest Collector's Edition

Letztere kommt, wie der Name bereits verrät, mit einer Vielzahl an Goodies daher. Bei allen anderen Editionen ist der Inhalt aktuell noch nicht bekannt. Folgendes soll in der Collector's Edition enthalten sein:

Diamond Loot Chest Replica

Sanctuary 3 Snap Model

10 Character Figurines

5 Character Art Lithographs

4 Vault Key Keychains

Cloth Map of the Galaxy

Borderlands 3

Steelcase

Season Pass

Deluxe Bonus Content

Gold Weapons Skin Pack

Weitere Informationen zu den Vorbestellungen, Release und Inhalten sollen heute um 14:00 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben werden.

