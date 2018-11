Blizzard - Bestätigt die Arbeit an mobilen Spielen zu allen bekannten Marken

Blizzard hat von offizieller Seite aus bestätigt, dass sie an Spielen für den Mobile-Markt zu all ihren Marken arbeiten. Somit wird nach Hearthstone und Diablo Immortal noch einiges folgen.

Blizzard zeigt sich vom Mobile-Markt angetan und fährt scheinbar einen Strategiewechsel. Hearthstone: Heroes of Warcraft und Diablo Immortal werden keineswegs die einzigen Titel bleiben, die sie für Smartphones und andere mobile Endgeräte veröffentlichen. Die Rede ist von Mobile-Games für alle bekannte IPs.

Der Studio-Mitbegründer Allen Adham gab jüngst zu verstehen, dass der Markt für Mobile-Games ein tiefgehenderer Teil der Blizzard-Zukunft sein wird. Er erklärt:

''In Hinsicht auf den Blizzard-Ansatz zu Mobile-Gaming haben viele bereits den Sprung gemacht und spielen lieber viele Stunden am Smartphone als am Desktop. Viele unserer besten Entwickler arbeiten jetzt an neuen Mobile-Games für alle unsere Marken. Einige davon werden ähnlich wie Diablo Immortal mit externen Partnern entwickelt, während viele komplett intern entstehen.''

Alles für unterwegs!

Wenn wir die Marke Warcraft aufgrund der Veröffentlichung von Hearthstone herausnehmen, sollte somit klar sein, dass mindestens noch Mobile-Games zu Starcraft und Overwatch folgen. Möglich ist natürlich trotzdem, dass ein weiteres Mobile-Game zum Warcraft-Franchise in Produktion ist.

Adham erklärt zudem, dass sich derzeit mehr Produkte in Entwicklung befänden als je zuvor in der Blizzard-Historie und er unterstreicht abermals, dass sich durch die Veröffentlichung auf dem Mobile-Markt eine viel größere Audienz erreichen lässt. Davon sei insbesondere eine jüngere Audienz in Nordamerika betroffen. Ihr könnt die ganze Pressekonferenz unterhalb der News einsehen.

