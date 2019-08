Blair Witch - Neuer Trailer zum Horrospiel veröffentlicht

Microsoft hat im Rahmen der Inside Xbox-Ausgabe von der gamescom 2019 einen neuen Trailer zu „Blair Witch“ veröffentlicht. Das Horrorspiel von Entwicker Bloober Team wird bereits in der kommenden Woche erscheinen.

Die gamescom-Woche hat offiziell begonnen. Microsoft hat die Inside Xbox-Ausgabe mit einem neuen Trailer zum Horrorspiel Blair Witch eröffnet.

Blair Witch Microsoft kündigt neues Horror-Game an

Blair Witch zeigt sich in neuem Trailer

„Blair Witch“ von Entwickler Bloober Team wird bereits am 30. August für PC und Xbox One erscheinen. Dabei baut das neue Spiel der Macher von „Layers of Fear“ auf dem Universum des Kultfilms auf. „Blair Witch“ spielt im Jahr 1996. Auf der Suche nach einer vermissten Person begebt ihr euch in den benannten Wald, aus dem ihr möglicherweise nie wieder entkommen werdet

Allerdings erzählt das Spiel eine ganz neue Geschichte, die ihr aus der First-Person-Perspektive erleben werdet. „Blair Witch“ startet direct zum Release im Xbox Game Pass für Konsole und PC. Der neue Trailer liefert euch einen guten Eindruck von der düsteren Atmosphäre, die ich euch im Spiel erwartet.