Blair Witch - Nach Community-Wunsch für PS4 bestätigt, hier ist der Trailer

Der Gruselspaß „Blair Witch“ erscheint noch in diesem Jahr für die PS4, wie die Entwickler bestätigen. Außerdem ist eine Boxversion geplant, die allem Anschein nach aber erst im nächsten Jahr folgt.

Wie Bloober Team nun verkünden lässt, werden die Layers of Fear-Macher ihren neuen Horror-Titel Blair Witch für die PlayStation 4 veröffentlichen. Die Entwickler feiern die Bekanntgabe mit dem offiziellen PS4-Ankündigungs-Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt:

Damit sind die Entwickler auf das Feedback der Community eingegangen, die sich den Titel für die Sony-Konsole gewünscht haben.

Doch bei dem PS4-Release gibt es noch ein paar Kleinigkeiten obendrauf. Es handelt sich also nicht nur um das Hauptspiel bei der Version. So bezieht sich der zusätzliche Content auf ein sogenanntens „Good Boy Pack“, das sich voll und ganz auf den Hund Bullet konzentrieren soll.

Blair Witch Atmosphärischer Horror-Trip im Hexenwald mit kleineren Fehlern

„Blair Witch“ erscheint am 3. Dezember 2019 in der digitalen Version. Der physische Release soll später in der Zukunft folgen. Doch es soll definitiv eine Boxversion kommen!

Wichtig: Die Boxversion soll ebenso für den PC und die Xbox One erscheinen, genauso wie das „Good Boy Pack“.

Und falls ihr noch gar keine Ahnung habt, was euch in Blair Witch erwarten könnte, dann hört doch gerne in unsere Podcast-Episode rein, in der wir euch ein wenig über den Mythos Blair Witch erzählen und über das Spiel philosophieren: