BioShock 4 - Der neueste Teil befindet sich bereits seit Jahren in der Entwicklung

Kürzlich gab 2K Interactive bekannt, dass sie ein neues Studio eröffnet haben, um an einem neuen „BioShock“-Titel zu arbeiten. Vorerst können wir mit keinem Release rechnen, allerdings kam nun raus, dass sich das Spiel bereits seit einigen Jahren in Arbeit befindet.

Publisher 2K informierte ihre Kunden kürzlich über das neueste Studio des Unternehmens. Cloud Chamber wurde gegründet, um sich voll und ganz auf das BioShock-Franchise zu konzentrieren. Zusätzlich gaben sie bekannt, dass wir uns vorerst keine Hoffnungen auf einen Release machen sollten, da es noch eine Weile in der Entwicklung stecken wird.

BioShock 4 2K gründet neues Studio, entwickelt BioShock-Nachfolger

Was sie allerdings bisher verschwiegen, ist, dass sie bereits seit 2015 an dem neuen Titel sitzen. „BioShock 4“, Codename Parkside, existiert also bereits seit Jahren. Cloud Chamber war allerdings nicht von Anfang an dafür zuständig. Ursprünglich wurde ein externes Studio damit beauftragt.

Der lange Weg von BioShock 4

Das Studio Certain Affinity wurde 2006 von Ex-Bungie-Entwickler Max Hoberman gegründet. Das Unternehmen nahm hauptsächlich Auftragsarbeiten an und machte sich mit der Mitarbeit an Shootern wie Halo und Call of Duty einen Namen. Im Jahr 2015 beauftragte 2K das Studio mit der Entwicklung von „BioShock 4“, zog es 2016 allerdings wieder zurück, um es von da an intern zu erarbeiten.

Jetzt, Ende 2019, hat 2K nun endlich die Existenz des Spiels bestätigt. Wann wir allerdings ein vollständiges Spiel erwarten können, bleibt abzuwarten. Wir halten euch bei Playcentral auf dem Laufenden.

