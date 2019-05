Bethesda - QuakeCon kommt erstmals nach Europa

Bethesda gibt bekannt, dass die Computerspielveranstaltung QuakeCon in diesem Jahr erstmals auch in Europa stattfinden wird. Das kostenfreie Event QuakeCon Europe wird parallel zum bekannten Gegenstück in Dallas Ende Juli in London stattfinden.

Seit 1996 wird die legendäre Videospielveranstaltung QuakeCon im texanischen Dallas abgehalten. In diesem Jahr schlägt das Event erstmals auch in Europa seine Zelte auf und zwar in der britischen Hauptstadt London. Im Fokus steht diesmal DOOM Eternal.

QuakeCon Europe Ende Juli in London

Erstmals wird Bethesda Softworks das Event, das nach dem legendären Shooter „Quake“ von Id Software benannt ist, auch in Europa abhalten und zwar parallel zur traditionsreichen Veranstaltung in Dallas, Texas.

Passend zum „Year of DOOM“ können Interessierte erstmals selbst Hand an einige kommende Highlights von Bethesda legen. So wird der neueste Ableger der Reihe, „DOOM Eternal“ zum ersten Mal außerhalb der USA spielbar sein.

Außerdem werden einige aktuelle und kommende Highlights des Publishers spielbar sein, darunter Wolfenstein: Youngblood, RAGE 2, QUAKE Champions, Fallout 76 und The Elder Scrolls Online.

Im Retro-Bereich können sich Fans die Anfänge von „DOOM“ anschauen oder weitere Highlights der Convention genießen: Galerien, Panels mit Experten aus der Games-Branche und eine Tabletop-Ecke erwarten euch.

Zusätzlich besteht die Chance, den einen oder anderen Bethesda-Entwickler selbst kennenzulernen. Die QuakeCon Europe startet am 26. Juli mit einem exklusiven Preview-Tag, bevor sich die Tore der Printworks London einen Tag später für alle volljährigen Besucher öffnen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website der QuakeCon Europe.