Bethesda - DOOM Eternal, RAGE 2 und weitere Games für Steam bestätigt

Derzeit geht der Trend in Richtung Epic Games Store. Unter anderem erschien The Division 2 im Epic Games Store und nicht auf Steam, während die ehemaligen Exklusivtitel von Quantic Dream, die den Sony-Konsolen vorenthalten waren, ebenfalls im Epic Games Store landen.

Detroit: Become Human Erscheint mit Heavy Rain & Beyond Two Souls für PC, exklusiv im Epic Games Store

Doch ein Publisher beugt sich diesem Trend vorerst nicht, die Rede ist von Bethesda. Sie haben jüngst via Twitter kommuniziert, dass Games wie RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot und DOOM Eternal neben dem Bethesda-Launcher auf der Valve-Plattform Steam erscheinen. Zudem soll Fallout 76 ebenfalls im Laufe des des Jahres ebenfalls auf Steam erscheinen.

We’re pleased to announce that RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, and DOOM Eternal will be released on Steam as well as https://t.co/p0BARqmTBp. We will also be bringing Fallout 76 to Steam later this year.