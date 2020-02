Awards - Die Gewinner und Verlierer der Oscar-Verleihung 2020

Die Gewinner der Oscar-Verleihung 2020 stehen fest. Joaquin Phoenix wird für seine Rolle als „Joker“ im DC-Film ausgezeichnet. Der wichtige Filmpreis geht jedoch an jemand anderen - und schreibt Geschichte. Wir zeigen euch die Gewinner und Verlierer in der Übersicht.

Am 9. Februar 2020 fand die 92. Oscar-Verleihung in Los Angeles statt und sorgte für so manche Überraschungen. Als großer Gewinner des Abends räumt der Film „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho mit vier Oscars ab. Das südkoreanische Drama gewinnt nicht nur als Bester Film des Jahres den Hauptpreis des Abends. Zusätzlich wird er in den weiteren wichtigsten Kategorien Beste Regie und Bestes Drehbuch ausgezeichnet sowie als Bester fremdsprachiger Film. Damit gelingt es erstmals in der Geschichte des Filmpreises, dass ein nicht englischsprachiger Film als bester Film des Jahres prämiert wird.

Die als große Favoriten ins Rennen um einen Oscar geschickten Filme „1917“ von Sam Mendes und Joker von Todd Phillips wurden ebenfalls ausgezeichnet. So bekommt Joaquin Phoenix wie erwartet einen Oscar für seine Hauptrolle als Batman-Erzfeind überreicht.

Zu den Verlierern des Abends zählen überraschenderweise die beiden Kinohits Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers von Regisseur J.J. Abrams und Marvels Avengers: Endgame von den Russo-Brüdern. Auch die Netflix-Filme The Irishman von Martin Scorsese und der Animationshit Klaus gingen bei der feierlichen Oscar-Verleihung trotz mehrfacher Nominierungen komplett leer aus.

Die komplette Liste der Gewinner und Nominierten

Die fettgedruckten Titel sind die jeweiligen Gewinner des Abends.

Bester Film

„Ford v Ferrari“

„The Irishman“

„Jojo Rabbit“

„Joker“

„Little Women“

„Marriage Story“

„1917“

„Once Upon a Time in Hollywood“

„Parasite“

Bester Regisseur

Martin Scorsese - „The Irishman“

Todd Phillips - „Joker“

Sam Mendes - „1917“

Quentin Tarantino - „Once Upon a Time in Hollywood“

Bong Joon-ho - „Parasite“

Bester Hauptdarsteller

Antonio Banderas - „Pain and Glory“

Leonardo DiCaprio - „Once Upon a Time in Hollywood“

Adam Driver - „Marriage Story“

Joaquin Phoenix - „Joker“

Jonathan Pryce - „The Two Popes“

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo - „Harriet“

Scarlett Johansson - „Marriage Story“

Saoirse Ronan - „Little Women“

Charlize Theron - „Bombshell“

Renée Zellweger - „Judy“

Bester Nebendarsteller

Tom Hanks - „A Beautiful Day in the Neighborhood“

Anthony Hopkins - „The Two Popes“

Al Pacino - „The Irishman“

Joe Pesci - „The Irishman“

Brad Pitt - „Once Upon a Time in Hollywood“

Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates - „Richard Jewell“

Laura Dern - „Marriage Story“

Scarlett Johansson - „Jojo Rabbit“

Florence Pugh - „Little Women“

Margot Robbie - „Bombshell“

Bestes Original Drehbuch

„Knives Out“ - Rian Johnson

„Marriage Story“ - Noah Baumbach

„1917“ - Sam Mendes und Krysty Wilson-Cairns

„Once Upon a Time in Hollywood“ - Quentin Tarantino

„Parasite“ - Bong Joon-ho und Han Jin-won

Bestes adaptiertes Drehbuch

„The Irishman“ - Steven Zaillian

„Jojo Rabbit“ - Taika Waititi

„Little Women“ - Greta Gerwig

„The Two Popes“ - Anthony McCarten

„Joker“ - Todd Phillips und Scott Silver

Beste Filmmusik

„Joker“ - Hildur Gudnadóttir

„Little Women“ - Alexandre Desplat

„Marriage Story“ - Randy Newman

„1917“ - Thomas Newman

„Star Wars: The Rise of Skywalker“ - John Williams

Bester Song

„I Can't Let You Throw Yourself Away" aus Toy Story 4; Music and Lyrics by Randy Newman

„(I'm Gonna) Love Me Again" aus Rocketman; Music by Elton John; Lyrics by Bernie Taupin

„I'm Standing with You" aus Breakthrough; Music and Lyrics by Diane Warren

„Into the Unknown" aus Frozen II; Music and Lyrics by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

„Stand Up" aus Harriet; Music and Lyrics by Joshuah Brian Campbell and Cynthia Erivo

Bester Tonschnitt

„Ford v Ferrari“ - Donald Sylvester

„Joker“ - Alan Robert Murray

„1917“ - Oliver Tarney und Rachael Tate

„Once Upon a Time in Hollywood“ - Wylie Stateman

„Star Wars: The Rise of Skywalker“ - Matthew Wood und David Acord

Bester Ton

„Ad Astra“ - Gary Rydstrom, Tom Johnson und Mark Ulano

„Ford v Ferrari“ - Paul Massey, David Giammarco und Steven A. Morrow

„Joker“ - Tom Ozanich, Dean Zupancicu und Tod Maitland

„1917“ - Mark Taylor and Stuart Wilson

„Once Upon a Time in Hollywood“ - Michael Minkler, Christian P. Minkler und Mark Ulano

Bestes Szenenbild

„The Irishman“ - Bob Shaw und Regina Graves

„Jojo Rabbit“ - Ra Vincent und Lee Sandales

„1917“ - Dennis Gassner und Lee Sandales

„Once Upon a Time in Hollywood“ - Barbara Ling und Nancy Haigh

„Parasite“ - Lee Ha-jun und Cho Won-woo

Beste Kamera

„1917“ - Roger Deakins

„The Irishman“ - Rodrigo Prieto

„Once Upon a Time in Hollywood“ - Robert Richardson

„The Lighthouse“ - Jarin Blaschke

„Joker“ - Lawrence Sher

Bestes Makeup und Hairstyling

„Bombshell“ - Kazu Hiro, Anne Morgan und Vivian Baker

„Joker“ - Nicki Ledermann und Kay Georgiou

„Judy“ - Jeremy Woodhead

„Maleficent: Mistress of Evil“ - Paul Gooch, Arjen Tuiten und David White

„1917“ - Naomi Donne, Tristan Versluis und Rebecca Cole

Bestes Kostümdesign

„The Irishman“ - Sandy Powell und Christopher Peterson

„Jojo Rabbit“ - Mayes C. Rubeo

„Joker“ - Mark Bridges

„Little Women“ - Jacqueline Durran

„Once Upon a Time in Hollywood“ - Arianne Phillips

Bester Schnitt

„The Irishman“ - Thelma Schoonmaker

„Ford v Ferrari“ - Andrew Buckland und Michael McCusker

„Parasite“ - Yang Jinmo

„Jojo Rabbit“ - Tom Eagles

„Joker“ - Jeff Groth

Beste visuelle Effekte

„Avengers: Endgame“ - Dan DeLeeuw, Matt Aitken, Russell Earl und Dan Sudick

„The Irishman“ - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Stephane Grabli und Nelson Sepulveda

„The Lion King“ - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones und Elliot Newman

„Star Wars: The Rise of Skywalker“ - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach und Dominic Tuohy

„1917“ - Guillaume Rocheron, Greg Butler und Dominic Tuohy

Bester Animationsfilm

„How to Train Your Dragon: The Hidden World“

„I Lost My Body“

„Klaus“

„Missing Link“

„Toy Story 4“

Bester fremdsprachiger Film

„Les Misérables“ (Frankreich)

„Honeyland“ (Nordmazedonien)

„Corpus Christi“ (Polen)

„Parasite“ (South Korea)

„Pain and Glory“ (Spanien)

Bester Dokumentarfilm

„American Factory“

„The Cave“

„The Edge of Democracy“

„For Sama“

„Honeyland“

Bester Dokumentarkurzfilm

„In the Absence“

„Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)“

„Life Overtakes Me“

„St. Louis Superman“

„Walk Run Cha-Cha“

Bester Kurzfilm

„Brotherhood“

„Nefta Football Club“

„The Neighbor's Window“

„Saira“

„A Sister“

Bester animierter Kurzfilm