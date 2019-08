Netflix - Mafia-Epos The Irishman wird bisher längster Film auf Netflix

Ob sich „The Irishman“ als entspannter Samstagabendfilm eignet? Wie nun verkündet wurde, wird die Netflix-Produktion der bisher längste Film auf dem Streamingdienst werden. So viel Zeit müsst ihr für den Film einplanen.

Tatsächlich gehen einige Kinozuschauer nach dem Maß: „Je länger, desto besser!“. Für viele Zuschauer von Avengers: Endgame war dies unter anderem auch ein ausschlaggebender Punkt, warum der Film derart gut abgeschnitten hat – schließlich gibt es nur selten die Möglichkeit eine Geschichte in derartiger Länge zu erleben beziehungsweise zu genießen.

Hochkarätig besetztes Mafia-Epos

Was Netflix nun mit dem kommenden Film „The Irishman“ auf die Beine stellen möchte, lässt sich jedoch ohne Zweifel als wahres Epos bezeichnen. Meldungen zufolge wird der Film von Regisseur Martin Scorseses eine epische Laufzeit von 210 Minuten haben. Dies will ein Onlinemagazin der Staaten aus dem Prospekt des New York Film Festivals entnommen haben.

Inhaltlich dreht sich der Film „The Irishman“ um Frank Sheeran, einem Mafiakiller aus dem Zweiten Weltkrieg, der als alter Mann über seine Taten nachdenkt und reflektiert. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm das Verschwinden seines Freundes und Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa und die damit verbundene Involvierung in die Bufalino Verbrecherfamilie.

Schauspielerisch ist der Film mit hochkarätigen Namen besetzt, unter anderem Al Pacino und Robert De Niro, die mittels modernster Technologie aufwendig verjüngt werden.

Der Film feiert am 27. September auf der New York Film Festival seine Premiere. In den amerikanischen Kinos darf der Film dann ab dem 1. November bestaunt werden, bevor er dann offiziell am 27. November über Netflix zur Verfügung gestellt wird. Ob „The Irishman“ auch in deutschen Kinos gezeigt wird, ist aktuell noch nicht klar.