Avengers: Endgame - Es gibt keine Post-Credits-Szene, aber etwas Anderes nach dem Abspann

Wer auf eine Post-Credtis-Szene bei "Avengers: Endgame" hofft, wird enttäuscht. Ein kleines Detail folgt nach dem Abspann aber trotzdem. Wir verraten euch, was das Finale der Infinity Stein-Saga noch bereithält. Dazu verzichten wir auf Spoiler zur Handlung von "Avengers: Endgame"!

Es ist eine Sache, die bislang jeden Film des Marvel Cinematic Universe auszeichnet: Nach dem eigentlichen Film folgt immer mindestens eine weitere Szene, die im oder nach dem Abspann eingebettet ist. Diese sogenannte Mid-Credits-Szene oder im anderen Fall Post-Credits-Szene hält dann entweder noch einen Lacher parat oder deutet auf einen kommenden MCU-Film hin.

Ein Bruch der Tradition

Bereits in Avengers: Infinity War war es etwas anders. Dort versteckten die Regisseure Joe und Anthony Russo nämlich keine zwei Szenen, sondern nur eine nach dem Abspann, als Nick Fury nämlich Captain Marvel kontaktierte und ihr ein SOS-Signal schickte.

Besucher von Avengers Endgame brauchen aber nicht auf eine zusätzliche Szene im oder nach dem Abspann zu hoffen, es gibt schlicht keine! Damit ist „Avengers: Endgame“ der erste MCU-Film, der keine Post-Credits-Szene beinhaltet ein Bruch mit der Tradition. Das soll wahrscheinlich den Schlusspunkt betonen, den „Endgame“ setzt. Dennoch kommt etwas!

Merkwürdiges Hämmern

Wer bis nach dem Abspann noch im Kino sitzen bleibt, wird das Marvel-Logo auf der Leinwand erscheinen sehen. Dies wird von einem merkwürdigen Geräusch begleitet, das sich so anhört, als würde Metall auf Metall schlagen.

Die Russo-Brüder lassen Endgame damit anscheinend mit einer Hommage an den allerersten MCU-Film enden. Das ikonische Kino-Franchise, das in Endgame alle anderen MCU-Filme zu einem großen Finale zusammenführt, begann mit dem Film „Iron Man“. Das Geräusch erinnert sehr stark daran, als Tony Stark damals die erste Iron Man-Rüstung schmiedete – eine Referenz an den ersten Helden also.

Das ist zumindest eine Theorie darüber, was das „Hämmern“ bedeuten könnte. Der Interpretationsspielraum ist groß.

„Avengers: Endgame“ schließt die ganze Saga um die Infinty Steine und Thanos ab. Phase 3 des MCU ist damit fast beendet. Es folgt noch „Spider-Man: Far from Home“, der die nette Spinne aus der Nachbarschaft ab dem 5. Juli 2019 über die Leinwände schwingen lässt.