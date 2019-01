Assassin's Creed Odyssey - Ubisoft überarbeitet DLC und ermöglicht Freiheit bei der sexuellen Orientierung

Ubisoft hat nun bekannt gegeben, dass die DLC-Episode Schattenerbe des Rollenspiel-Epos Assassin’s Creed Odyssey eine angemessene Überarbeitung erfährt. Damit soll den Spielern nachträglich die Möglichkeit eingeräumt werden, die sexuelle Orientierung ihres gewählten Charakters weiterhin frei wählen zu können.

Die aktuelle Episode Schattenerbe der Assassin’s Creed Odyssey-Erweiterung Das Vermächtnis der ersten Klinge sorgte nach Veröffentlichung für reichlich Diskussionsstoff. Im Mittelpunkt der Kontroverse stand dabei die sexuelle Orientierung von Alexios und Kassandra, die erstmalig nicht von der persönlichen Entscheidung des Spielers abhing, sondern gezwungenermaßen heterosexuell ausfallen musste.

Auf den daraus resultierenden Shitstorm reagierte Ubisoft schnell mit einer Entschuldigung und der Einsicht, dass einige Absichten offenbar nicht vollständig durchdacht und sinnvoll in den DLC integriert wurden. Offenbar nahm man die Community-Kritik sogar so ernst, dass in naher Zukunft ein Update erscheinen wird, mit dem das Rollenspiel seinen anfangs als so progressiv gefeierten Entscheidungsmöglichkeiten weiterhin treu bleiben kann.

Wie ein Community-Manager von Ubisoft nun offiziell bekannt gab, wird man bei diesem Update einige Dialoge, eine Cutscene, und den Namen der Errungenschaft Erwachsen werden so überarbeiten, dass die Spielweisen und Ansichten aller Spieler respektiert und die gewählte Individualität der Charaktere aufrechterhalten werden kann.

Höchstwahrscheinlich führt dies zu einem gewissenhafteren Umgang mit der ursprünglichen Intention der Episode, die lediglich auf angemessene Art und Weise den letzten Teil mit dem Namen Blutlinie einläuten soll. Denn offenbar sollte es bei der thematisierten Elternschaft wohl eher um das Fortführen der Assassinen-Blutlinie durch Alexios und Kassandra gehen als um ein erzwungenes konventionelles Familienleben.