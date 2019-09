Apex Legends - Neue Waffe CAR SMG womöglich durch Cosplayer geleakt

Womöglich wurde die neue Waffe, die in Season 3 Einzug in Apex Legends halten könnte, bereits durch die Cosplayer von Respawn Entertainment selber geleakt.

Aktuell findet nämlich die TwitchCon 2019 statt und es ist gut möglich, dass Respawn hier ein paar kleine Hinweise auf die neue Waffe versteckt hat. Bei den engagierten Cosplayern vor Ort handelt es sich nämlich um Darsteller, die mit Respawn zusammenarbeiten. Eine Kooperation also, die im Vorfeld besprochen und durchgeplant wurde. Was wiederum bedeutet, dass bei den Outfits der Künstler nichts dem Zufall überlassen wurde.

Hey #TwitchCon goers, be on the lookout for our newest Legend, Crypto, and a few other familiar faces around the show floor 📸



And whether you’re with us or at home, tune in tomorrow to watch #TwitchRivals starting at 9am PT.

📺: https://t.co/yyysLdWnGQ pic.twitter.com/Hdm0boSE8M