Apex Legends - Heute kommt eine neue, noch unbekannte Waffe ins Spiel

Neue Inhalte warten auf die Spieler von Apex Legends. Respawn Entertainment möchte heute eine neue Waffe integrieren. Der verpixelte Teaser-Trailer lässt auf eine Energiewaffe deuten. Bessere Bilder gibt es noch nicht.

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends verfügt über ein stattliches Waffenarsenal. Die Spieler finden nach dem Absprung die unterschiedlichsten Schießeisen auf der Karte in King's Canyon, um sich bis zum Champion durchschlagen zu können. Und als ob es nicht schon genug Waffen im Spiel gäbe, packen die Entwickler heute nochmal eine obendrauf.

Apex Legends Wie viel Schaden machen alle Waffen?

Apex Legends: Neue Energiewaffe?

Respawn Entertainment hat angekündigt, dass heute eine neue Waffe in Apex Legends veröffentlicht wird. Noch gibt es kein Name für das Gewehr, aber ihr könnt es schon jetzt in einem kleinen Teaser-Video betrachten. Obgleich das Video ein wenig verpixelt erscheint, werden wir wohl schon in Kürze mehr über die neue Waffe erfahren:

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King's Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWn — Apex Legends (@PlayApex) 19. Februar 2019

Handelt es sich hierbei um ein Sturmgewehr mit schwerer Munition oder doch um eine exotische Energiewaffe? Letzteres macht den Anschein. Wie wir es von Respawn gewohnt sind, kommt die Waffe recht futuristisch daher. Und wie es aussieht, verfügt die Waffe über zwei Feuermodi - Schnellfeuer und eine Art aufgeladener Schuss. Wenn es mehr Infos gibt, erfahrt ihr es bei uns!

Und vergesst nicht, euren kostenlosen Skin zu Pathfinder via Twitch Prime und fünf kostenlose Apex Packs zu sichern:

Apex Legends Twitch-Prime-Mitglieder erhalten ein kostenloses Skin-Paket zu Pathfinder