Apex Legends - Guide: So trumpft ihr mit Legende Bangalore richtig auf!

Bangalore ist eine Kämpferin, eine Soldatin und eine ziemlich starke Legende in Apex Legends. Wir zeigen euch, wie ihr die taffe Dame richtig einsetzt und welche Besonderheiten sie in den Kampf führt.

Die Rolle der professionellen Soldatin nimmt Bangalore in Apex Legends ein. Mit ihr bekommt ihr Rauchgranaten, einen Artillerieschlag und eine besonders nützliche passive Fertigkeit in die Hand. Manche behaupten sogar, dass Bangalore zu den besten Legenden von „Apex Legends“ gehört. Warum das der Fall ist, erklären wir euch weiter unten in diesem Guide.

Apex Legends Guide-Hub: Alle Tipps, Tricks und Infos zu den Legenden

Bangalore – Professioneller Soldat

Passiv: Laufschritt

Sprintet schneller, wenn ihr beschossen werdet.

Taktisch: Rauchwerfer

Rauch, der die Sicht versperrt.

Ultimativ: Donnergrollen

Bombardiert ein großes Gebiet mit einem Artillerieschlag.

Mit Bangalore bekommt ihr ein tolles Rundumpaket in Sachen offensivem und passivem Spiel. Werdet ihr beschossen, wird Bangalore schneller. Das könnt ihr entweder nutzen, um zu türmen oder – in Kombination mit dem Rauchwerfer – um schnell und ungesehen an den Feind heranzukommen. Denn so eine Rauchwand lässt sich ebenso aggressiv wie defensiv einsetzen. Entweder ihr raubt den Gegnern die Sicht auf euer Team oder ihr verhüllt euer Team, wenn ihr euren Feinden in die Flanke fallen wollt.

Apex Legends Guide: 10 Tipps und Tricks für Einsteiger - so steigt ihr schnell zum Champion auf!

Das Donnergrollen ist die Offensivwaffe von Bangalore. Im Gegensatz zu Kollege Gibraltar deckt sie damit einen etwas größeren Bereich ab, verteilt aber nicht ganz so viel Schaden. Das Ganze ist eigentlich als Defensivmaßnahme angesetzt, um Gegnern den direkten Rush auf eure Position zu vermiesen. Allerdings macht der Artillerieschlag immer noch so viel Schaden, dass ihr damit die Feinde richtig unter Druck setzen könnt.

Einziger Nachteil: Habt ihr sie bereits aufgescheucht, werden sie unter Garantie die lauten Geräusche des Artillerieschlags hören, bevor die Schüsse überhaupt landen. Versucht die Fertigkeit also einzusetzen, wenn der Kampf noch am Toben ist. Nur so habt ihr die Chance, auch wirklich Gegner mit der ultimativen Fertigkeit abzuräumen.