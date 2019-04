Apex Legends - Cheater beißen sich an neuen Anti-Cheat-Systemen die Zähne aus

Die Entwickler hinter „Apex Legends“ haben es bereits vor einigen Wochen angekündigt, jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein. Eine weitere Bannwelle trifft Cheater. Doch dieses Mal wissen die Schummler nicht, wie sie sich von diesem Treffer erholen sollen.

Cheater aus Online-Games zu verbannen ist ein stetiges Kräftemessen. Ein Kampf, den meist die Entwickler und damit auch die ehrlichen Spieler verlieren. Doch die Entwickler von Apex Legends scheinen jetzt einen wirklichen Durchbruch erreicht zu haben. Mit ihrer neuen Bannwelle bringen sie die Schummler zum Verzweifeln.

Wie einige Cheater in diversen Foren berichten, wurden sie vom Bannhammer in „Apex Legends“ erwischt. Da es sich aber um ein Free-2-Play-Spiel handelt, können sie sich einfach einen neuen Account anlegen und weiter schummeln. Doch weitgefehlt: Auch die neuen Accounts wurden innerhalb kürzester Zeit gesperrt.

Nicht einmal VPN-Services oder anderweitige IP-Manipulationen, die sonst in anderen Spielen das Cheaten wieder möglich machen, sollen „helfen“. Die Cheater verzweifeln derzeit an den Anti-Cheat-Maßnahmen von „Apex Legends“. Wir als Spieler dürfen uns natürlich darüber freuen, dass die Schummler ihre lieben Probleme haben. Hoffentlich bleibt das auch eine ganze Weile so.