Apex Legends - Battle-Royale-Shooter erreicht nächsten Meilenstein mit 50 Millionen Spielern

Apex Legends eilt weiterhin von einem Meilenstein zum nächsten. Nachdem der Battle-Royale-Shooter in nur 72 Stunden ganze 10 Millionen Spieler aufweisen konnte, ist pünktlich zum einmonatigen Geburtstag bereits der nächste Meilenstein gepurzelt. Da kann sogar „Fortnite“ nicht mithalten.

Via Twitter verkündeten Electronic Arts und Vince Zampella, CEO von Respawn Entertainment, die frohe Botschaft:

Bereits eine Woche nach Release hatte „Apex Legends“ die Marke von 25 Millionen Spielern geknackt, die neuen Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass eine Trendwende noch lange nicht in Sicht ist.

Danial Ahmed, Analyst bei Niko Partner, hat die Spielerzahlen von „Apex Legends“ und „Fortnite“ verglichen und festgestellt, dass das Wachstum des Hits von Respawn Entertainment sogar den Shooter von Epic Games toppt. Immerhin erreichte „Fortnite“ erst nach etwa 16 Wochen knappe 45 Millionen Spieler.

Number of Apex Legends players after:



8 hours - 1m

1 day - 2.5m

3 days - 10m

1 week - 25m

4 weeks - 50m



Number of Fortnite BR players after:



2 weeks - 10m

6 weeks - 20m

11 weeks - 30m

16 weeks - 45m