Apex Legends - Battle-Pass offiziell vorgestellt, das müsst ihr über den Preis und den Start wissen!

Endlich ist der Battle-Pass zur ersten Saison von „Apex Legends“ da. Die Entwickler haben alle wichtigen Informationen veröffentlicht. Nun könnt ihr euch selbst ein Bild machen, was ihr vom ersten Battle-Pass haltet.

Respawn und EA haben den ersten Battle-Pass für Apex Legends Season 1 vorgestellt - er trägt den Namen Wildes Grenzland.

Aber was kann der Battle-Pass nun und wird er die Spieler überzeugen? Wir haben uns den Battle Pass angesehen und die wichtigsten Fragen geklärt, sodass ihr selbst entscheiden könnt.

Apex Legends: Season Pass Saison 1

Wie viel wird der Batte-Pass kosten? Der Battle-Pass von Apex Legends kostet in der grundlegenden Ausführung 950 Apex-Münzen, was in etwa 9,50 Euro entspricht. Doch es gibt noch ein Battle-Pass-Bundle mit 25 Stufen für Saison 1. Diese erweiterte Variante kostet 2,800 Apex-Münzen, also rund 28 Euro.

Wie funktioniert der Battle-Pass? Ähnlich wie in Fortnite müssen die Spieler einfach aktiv an Runden teilnehmen, um im Level aufzusteigen. Dann dürfen sie sich über die jeweiligen Belohnungen freuen. Der Battle-Pass für Saison 1: Wildes Grenzland wird also mit jedem Stufenanstieg verbessert und ihr erhaltet exklusive Belohnungen.

Auf welche besonderen Belohnungen dürfen wir uns freuen? Wenn ihr einen Battle-Pass gekauft habt, dann gibt es umgehend den Revolutionär-Skin für Lifeline, den Überlebender-Skin für Wraith und den Gesetzloser-Skin für Mirage (siehe Bild).

Kann ich den Battle-Pass auch später irgendwann kaufen? Ja, ihr erhaltet alle Belohnungen bis zu der aktuellen Battle-Pass-Stufe (deine aktuelle Stufe für die Saison) rückwirkend. Die zusätzlichen Stufen aus dem erweiterten Pass werden jeweils obendrauf gerechnet. Also erhaltet ihr euer aktuelles Level plus 25 Stufen obendrauf.

Das solltet ihr noch wissen!

Der Battle-Pass für Apex Legends bietet über 100 einzigartige Objekte. Wenn ihr bis zum Ende der Saison Level 100 erreicht, dürft ihr alle Inhalte dauerhaft behalten.

Es gibt sogar noch Gratis-Belohnungen für alle, die „Apex Legends Saison 1“ spielen - auch für die Spieler, die keinen (!) Battle-Pass kaufen! Dazu zählt ein Legenden-Skin aus dem wilden Grenzland und fünf Apex Packs. Außerdem erhaltet ihr 18 Wildes Grenzland Statistik-Tracker.

Und das Wichtigste zum Schluss: Der Battle-Pass für Season 1 in „Apex Legends“ steht ab dem 19. März 2019 zum Kauf bereit! Startet dafür das Spiel und kauft ihn über das Ingame-Menü. Er steht ausschließlich über den Shop im Spiel bereit. Und denkt dran, dass ihr die Boni nicht mehr nach der Saison erhaltet. Wir wünschen viel Spaß in Kings Canyon!