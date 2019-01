Anno 1800 - Release erneut verschoben, Trailer zur Closed Beta veröffentlicht

Die industrielle Revolution kommt scheinbar nur schwer in Gang. Wie Ubisoft bekannt gibt, wurde der Release des Strategiespiels Anno 1800 erneut verschoben. Die zusätzliche Zeit wollen die Entwickler nutzen, um 2019 eine der besten Aufbausimulationen abzuliefern.

Ubisoft hat Anno 1800 abermals verschoben. Aufbau-Strategiespiel von Ubisoft Blue Byte wird knapp zwei Monate später erscheinen, um die Qualität des Spiels weiter zu verbessern. In einem neuen Trailer kündigen die Macher eine Closed Beta an, die bereits in wenigen Tagen startet.

Anno 1800 Release verschoben, genauer Termin bekannt

Anno 1800 erscheint Mitte April

Eigentlich sollte die Besiedlung der Welt im nunmehr siebten Ableger der Anno-Reihe am 26. Februar beginnen. Doch wie Ubisoft jetzt mitgeteilt hat, verschiebt sich der Release auf den 16. April 2019.

Die zusätzliche Entwicklungszeit soll der Qualität von Anno 1800 zu Gute kommen, gleichzeitig will man das Feedback der Community im Auge behalten und das Spiel kontinuierlich verbessern.

"Dieses neue Releasedatum stellt sicher, dass wir unser Versprechen einlösen, 2019 eine der besten Aufbausimulationen abzuliefern. Wir werden von den kommenden Live-Phasen profitieren und fortwährend Spielerfeedback einsammeln. Das trägt dazu bei, die Spielerfahrung weiter zu verbessern und zum Launch die umfangreichste, beste Anno-Erfahrung zu bieten."

Eine Closed Beta zu Anno 1800 wird zudem am 31. Januar starten. Bis zum 04. Februar habt ihr Zeit, selber Hand ans Spiel zu legen. Ein NDA wird es nicht geben, weshalb ihr euch in den kommenden Tagen und Wochen über zahlreiche Videos und Eindrücke aus dem Spiel freuen dürft. Die Anmeldung ist auf der offiziellen Website möglich.

Anno 1800 Bevölkerungsstufen stark verändert, neues Arbeitersystem eingeführt

Nach dem Release am 16. April soll die Spielerfahrung regelmäßig um neue Inhalte erweitert werden. Außerdem wollen die Entwickler in den kommenden Wochen bis zum Release weitere Details zum Multiplayer-Modus preisgeben und Informationen zur Kampagne verraten.