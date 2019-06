Anime - Japan kündigt Eröffnung eines Studio Ghibli-Parks an

Im Jahr 2022 wird in Japan ein Park eröffnet, der sich einzig und allein mit den berühmten Ghibli-Filmen beschäftigt. Umgeben von Natur soll der Park Spielplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Bühnenaufführungen und Wanderwege bieten.

Ghibli-Fans können sich freuen, denn in wenigen Jahren wird ihnen die Möglichkeit geboten Totoro, Kiki, Prinzessin Mononoke und Howl in einem Freizeitpark persönlich zu treffen. Die magische Welt von Hayao Miyazaki wird dabei auf dem Gelände des Aichi Commemorative Parks in Nagakute in die Realität umgesetzt.

Auf einer Fläche von 2,00 km² wird der Park gemeinsam mit Regisseur Hayao Miyazakis Überzeugungen gebaut. In Harmonie mit der bestehenden Natur und ohne das Abholzen eines einzigen Baumes soll der Park die Besucher in eine magische Welt eintauchen lassen, ohne von Achterbahnen oder anderen Fahrgeschäften abgelenkt zu werden.

Aufteilung in fünf Gebiete

Der Freizeitpark wird in fünf Gebiete aufgeteilt sein: Youth Hill, Ghibli Large Warehouse, Dondoko Forest, Mononoke‘s Village und Witche‘s Valley. Laut Quellen sollen die ersten drei Gebiete bei der Eröffnung 2022 zugänglich sein, die anderen beiden folgen ein Jahr später, im Jahr 2023. Neben Einkaufsmöglichkeiten soll das Warehouse zusätzlich Ausstellungsflächen, Erholungsorte und ein Theater bieten. Im ganzen Park sollen Statuen von Geschöpfen aus den Animationen aufgestellt werden.

Repräsentiert wird der Park durch Miyazakis Sohn: Goro Miyazaki. Obwohl Vater und Sohn gemeinsam an den Plänen für den Park arbeiten, hat der Sprössling hier das Ruder übernommen. Goro Miyazaki scherzt bei einer Pressekonferenz:

„Er [Hayao Miyazaki] ist ein alter Kauz, der sich gern einmischt und Leute nicht ihre Arbeit machen lässt. Er kann nicht aufhören sich um den Ghibli-Park zu sorgen“.

