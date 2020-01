Animal Crossing: New Horizons - Dank ausdruckbarem Kalender nie wieder Geburtstage vergessen

Man hat fleißig Blümchen gesammelt, gekocht oder etwas für seinen Lieblings-NPC gesammelt, um ihm zu seinem Geburtstag zu gratulieren und dann der Schock – das falsche Datum! Wer jetzt sagt, es wäre ihm noch nie passiert, der schwindelt ganz einfach, denn gerade bei vielen NPCs verliert man zu schnell den Überblick. Um den fleißigen Animal Crossing: New Horizons -Spielern diese Pleite zu ersparen, hat sich Nintendo etwas einfallen lassen.

Niemand vergisst gerne Geburtstage, das gilt im echten Leben und auch in Spielen, denn wer möchte denn auf Boni verzichten, die NPCs für einen bereit halten, wenn man sie ordentlich beschenkt? Für die zahlreichen Charaktere aus „Animal Crossing: New Horizons“ stellt Nintendo dafür einen ganzen Kalender zur Verfügung.

