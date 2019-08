Amazon Prime Video - The Boys: Superhelden-Serie ist meistgesehene Show des Streaming-Dienstes

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video verkündete, dass die Superhelden-Serie „The Boys“ die erfolgreichste Show des Anbieters ist.

Superhelden-Fatigue? Dieses Wort ist scheinbar nur ein Gerücht, denn neben Avengers: Endgame, der mittlerweile der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, profitieren auch die Streaming-Anbieter von dem Hype der Superhelden. „The Boys“, eine neue Serie von Amazon Prime Video, ist laut Anbieter eine der erfolgreichsten Shows des Dienstes. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in Planung.

Netflix Sky - Amazon: Diese 5 Streaming-Serien dürft ihr diesen Sommer auf keinen Fall verpassen

Eine neue Art von Superhelden

Die neue Serie von Amazon „The Boys“ spielt in einer Welt, in der die Superhelden nicht ganz so gut sind, wie es vielen erscheinen mag. Nach dem tragischen Tod seiner festen Freundin durch einen Superhelden will sich der Handelstechnik-Verkäufer Hughie Campbell (Jack Quaid) an den Seven (die Avengers der Serie) rächen.

Praktischerweise trifft er kurze Zeit später auf Billy Butcher (Karl Urban), der ihn über die dubiosen Machtspiele der Superhelden aufklärt. Diese nutzen seit Jahren ihre Position aus, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Das merkt auch Annie January (Erin Moriaty), die sich den Seven freudig als neue Superheldin Starlight anschließt, nur um wenige Momente später festzustellen, dass ihre gefeierten Helden eigentlich böse Pläne im Sinn haben.

Disney Plus Streaming-Service wird mit über 300 Filmen und 7000 TV-Episoden starten

Ein großer Erfolg

Produziert von Schauspieler Seth Rogen, scheint die düstere Superhelden-Serie die Zuschauer zu überzeugen. Amazon Prime Video verkündete, dass die Show nach zwei Wochen schon eine der meistgesehene Serien des Jahres sei. Jennifer Salke, Chefin von Amazon Studios, sprach über den Erfolg von The Boys:

„Diese Nachricht gibt uns guten Aufschwung und große Begeisterung, während wir uns auf die zweite Staffel vorbereiten.“

Auch Produzent Eric Kripke, der neben Seth Rogen und Evan Goldberg als Serienmacher der Show agiert, konnte seine Freude über den Erfolg kaum in Grenzen halten.

„Ich bin unfassbar stolz auf die Reaktion zu Staffel 1. Vor allem gibt es mir Motivation, umso härter an Staffel 2 zu arbeiten. Ich will nicht, dass Staffel 2 unbedingt größer, sondern dass sie tiefgründiger wird. Eine intensivere, verrücktere, zerreißendere und charakterstärkere Staffel. Mein einziges Ziel ist, Staffel 2 besser als Staffel 1 zu machen.“

Das hoffen wir auch, denn nach dem großen Cliffhanger von Staffel 1 können wir es kaum erwarten, dass „The Boys“ in die zweite Runde geht. Solltet ihr die 1. Staffel noch nicht geschaut haben, könnt ihr direkt alle 8 Folgen auf Amazon Prime Video streamen.