Sony: Antwort auf Xbox Game Pass geplant, laut Insider mit Anime-Verbindung

„God of War“-Erfinder David Jaffe meinte kürzlich gegenüber VGC , dass Sony seinen Informationen zufolge, definitiv eine Antwort auf den Xbox Game Pass plant. Allerdings wisse er noch nicht, wie genau diese aussehen soll. Leaker Shpeshal Ed dagegen hat offenbar bereits mehr Informationen. Denn dieser erklärt, dass die Antwort weniger in Richtung Game Pass geht, sich stattdessen an Apple One orientiert.

Da überlegen es sich Spieler*innen sicher nicht lange, ob sie lieber zur Xbox Series X/S greifen und die Abo-Gebühren des Xbox Game Pass bezahlen. Sony bietet zwar Playstation Now und PS Plus , doch die Konzepte unterscheiden sich etwas. Neue Spiele von Drittanbietern beispielsweise findet man dort nur selten.

The Last of Us und God of War als Mobile Games? Sony hat Pläne