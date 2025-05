Sonic Racing CrossWorlds – Veröffentlichung nähert sich nach australischer Bewertung

Sonic-Fans aufgepasst! Sega hat kürzlich Sonic Racing: CrossWorlds angekündigt, ein neues Rennspiel mit dem blauen Igel und seinen Freunden. Die Erwartungen sind hoch, denn das Spiel könnte schon bald erscheinen. Nachdem das Spiel in Australien offiziell bewertet wurde, gibt es Anzeichen dafür, dass die Veröffentlichung näher rückt. Diese Bewertung deutet oft darauf hin, dass ein Release kurz bevorsteht.

Seit der Ankündigung bei den Game Awards im Dezember 2024 warten viele Fans gespannt auf ein Veröffentlichungsdatum. Eine mögliche Enthüllung könnte im Rahmen von Geoff Keighleys Summer Game Fest am 6. Juni 2025 erfolgen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein solches Event für wichtige Ankündigungen genutzt wird.

Veröffentlichungsfenster und Konkurrenz

Wie sieht das mögliche Veröffentlichungsfenster für Sonic Racing: CrossWorlds aus? In den letzten Jahren hat Sega Sonic-Spiele oft Ende Oktober oder Anfang November veröffentlicht. Sonic Frontiers erschien im November 2022, Sonic Superstars im Oktober 2023 und Sonic x Shadow Generations im Oktober 2024. Viele Fans erwarteten ein ähnliches Fenster für Sonic Racing: CrossWorlds. Doch die aktuelle Bewertung legt nahe, dass das Spiel früher erscheinen könnte.

Ein früherer Release könnte allerdings auch Herausforderungen mit sich bringen. Wenn Sonic Racing: CrossWorlds in den nächsten Monaten erscheint, würde es in direkte Konkurrenz zu Mario Kart World treten, das am 5. Juni 2025 veröffentlicht wird. Die Sonic-Spiele verkaufen sich zwar gut auf Nintendo-Systemen, aber gegen einen neuen Mario Kart-Titel anzutreten, könnte riskant sein.

Spielmechanik und Features

Welche neuen Features bringt Sonic Racing: CrossWorlds mit sich? Das Spiel wird ein klassisches Kart-Rennerlebnis bieten, ähnlich wie sein Vorgänger Team Sonic Racing, jedoch ohne den kooperativen Team-Rennmechanismus. Spieler können zwischen Standard-Rennwagen, die sich in Boote und Flugzeuge verwandeln können, und Extreme Gear Hoverboards wählen, die aus der Sonic Riders-Serie bekannt sind.

Das Spiel wird 24 Rennstrecken und 15 separate CrossWorlds bieten, in denen während des zweiten Rennabschnitts gefahren wird. Spieler können verschiedene Gadgets ausrüsten, die passive Vorteile bieten. Sonic Racing: CrossWorlds wird das bisher größte Charakteraufgebot in einem Sonic-Rennspiel bieten, mit 23 spielbaren Charakteren zum Start.

Zukünftige Herausforderungen und Erwartungen

Was könnten weitere Herausforderungen für die Veröffentlichung von Sonic Racing: CrossWorlds sein? Neben der Konkurrenz durch Mario Kart World wird auch die Einführung der Nintendo Switch 2 mit einer Version von Sonic x Shadow Generations erwartet. Dies könnte den Fokus der Fans auf ein bereits existierendes Sonic-Spiel lenken und die Aufmerksamkeit von Sonic Racing: CrossWorlds ablenken.

Ein weiteres Element, das die Veröffentlichung beeinflussen könnte, ist die diesjährige Themenkampagne von Sega: „Racing Around the World“. Diese Kampagne soll Merchandise und Partnerschaften mit verschiedenen Marken fördern, um die Vorfreude auf das neue Spiel zu steigern.

Bist du gespannt auf Sonic Racing: CrossWorlds? Glaubst du, dass es bald veröffentlicht wird oder erst im Herbst? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!