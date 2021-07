Skate 4: Dev-Update zur heiß ersehnten Skate-Simulation, warum kam so lange nichts?

Ein gutes Jahr ist es her, da kündigte EA einen Titel an, an dessen Existenz kaum noch jemand zu hoffen wagte: Ein neues Spiel in der beliebten Skating-Simulations-Reihe „Skate“. Einen offiziellen Namen hat das Ding noch nicht, wird aber jetzt schon von vielen Fans liebevoll als Skate 4 betitelt.

Die wichtigsten Fragen zum Spiel sind bislang leider alle noch unbeantwortet: Es gibt keinen Release-Termin, keine Plattformen, keine Details zu Gameplay, Setting oder ähnlichem. Gearbeitet wird aber trotzdem daran. Und das sogar sehr fleißig, wenn man dem offiziellen Twitter-Account der Reihe Glauben schenken darf.

Skate 4: Entwickler*innen teilen Update, versprechen Appetithappen

Der offizielle Account teilte gestern endlich auch ein heiß erwartetes Update mit den Fans. Viel gibt das nicht her, es wirft aber ein wenig Licht auf die Situation rund um die Skate-Simulation:

„Was zum…? Ein Jahr ist schon vorbei? Was haben wir getrieben? Also, im Januar haben wir ein Studio gegründet, haben einen Haufen talentierter Leute dazu gebracht, der Familie beizutreten, und haben hart am neuen Spiel gearbeitet. Nun, uns ist bewusst, dass viele von euch darauf gehofft haben, diese Woche mehr von uns zu sehen, aber wir sind noch nicht ganz bereit für die Prime Time und werden auch nicht am Donnerstag Teil von EA Play Live sein. Es ist noch früh und wir fühlen uns verpflichtet, alles richtig zu machen, was bedeutet, dass es seine Zeit dauern wird.“

Die Entwickler*innen von „Skate 4“ scheinen also schwer zu schuften und mit Herzblut dabei zu sein. Ein bisschen enttäuschend ist das Update natürlich trotzdem, weil sich viele Spieler*innen sicher etwas Handfesteres gewünscht hätten. Das Ende des Tweets lässt aber hoffen:

„Unser Ziel Nummer 1 ist, es nicht zu verhauen. Für euch, für uns… für Skate. ALLERDINGS können wir es kaum erwarten, morgen eine Kleinigkeit mit euch allen zu teilen.“

Da der Tweet von gestern, Sonntag dem 18. Juli stammt, dürfen sich Fans wohl noch im Laufe des Tages auf das angekündigte Appetithäppchen zu „Skate 4“ freuen. Wie das aussehen wird, wissen wir natürlich auch noch nicht. In weiser Voraussicht holen wir aber schon mal unser Skateboard vom Dachboden!