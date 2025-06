Sieben Harry Potter-Charaktere, die heimlich neu besetzt wurden

Die Harry Potter-Filmreihe ist eine der bekanntesten in der Filmgeschichte. Doch selbst in der magischen Welt von Hogwarts blieb nicht alles beim Alten. Während die Hauptdarsteller und viele Nebenrollen unverändert blieben, wurden einige Charaktere im Laufe der acht Filme still und leise neu besetzt. Viele dieser Änderungen blieben unbemerkt, es sei denn, du hast genau hingesehen. Hier sind sieben Harry Potter-Charaktere, die neu besetzt wurden, ohne dass du es bemerkt hast.

Lavender Brown

Warum wurde Lavender Brown neu besetzt? Lavender Brown war zunächst nur ein unauffälliger Hintergrundcharakter, bevor sie in Harry Potter und der Halbblutprinz zu einer wichtigen Handlungsperson wurde. Zuerst von Kathleen Cauley und später von Jennifer Smith dargestellt, übernahm Jessie Cave die Rolle, als Lavender für Ron Weasley eine bedeutende Rolle spielte. Warner Bros. entschied sich für die Neubesetzung, als klar wurde, dass Lavender eine zentrale Rolle in Rons Liebesleben spielen würde. Cave setzte sich in einem Casting gegen über 7.000 Bewerberinnen durch.

Pansy Parkinson

Wie oft wurde Pansy Parkinson neu besetzt? Pansy Parkinson, bekannt als die Slytherin-Zicke, wurde gleich viermal neu besetzt. Katherine Nicholson, Genevieve Gaunt, Lauren Shotton und schließlich Scarlett Byrne verkörperten sie. Byrne, die ab dem Halbblutprinz die Rolle übernahm, ist möglicherweise bekannt aus The Vampire Diaries.

Die Fette Dame

Wer spielte die Fette Dame? Die Fette Dame, Wächterin des Gryffindor-Gemeinschaftsraumes, wurde von Elizabeth Spriggs in Stein der Weisen und später von Dawn French in Gefangener von Askaban gespielt. Regisseur Alfonso Cuarón wollte der Figur mehr Humor verleihen und besetzte die Rolle neu, um seiner Vision gerecht zu werden.

Tom der Wirt

Warum wurde Tom der Wirt umgestaltet? Der unscheinbare Tom vom Tropfenden Kessel wurde von Derek Deadman in Stein der Weisen und später von Jim Tavaré in Gefangener von Askaban gespielt. Cuaróns Vorstellung einer skurrileren Zaubererwelt führte zu dieser drastischen Änderung.

Griphook

Was führte zur Neubesetzung von Griphook? Griphook, der Kobold aus der Zaubererbank, wurde zunächst von Verne Troyer gespielt, während Warwick Davis seine Stimme lieh. Ab Heiligtümer des Todes Teil 1 übernahm Davis dann auch die Rolle. Spekulationen über schlechte Presse oder J.K. Rowlings Regel „Nur britische Schauspieler“ könnten Gründe für die Änderung gewesen sein.

Bill Weasley

Warum wurde Bill Weasley neu besetzt? Bill Weasley tauchte erstmals in einem Foto in Gefangener von Askaban auf, dargestellt von Richard Fish. In Heiligtümer des Todes Teil 1 wurde er dann von Domhnall Gleeson gespielt, der durch seine Theatererfahrung überzeugte.

Voldemort

Wer spielte Voldemort vor Ralph Fiennes? Bevor Ralph Fiennes die Rolle übernahm, wurde Voldemort in Stein der Weisen von Richard Bremmer dargestellt. Die Produzenten wollten ab dem Feuerkelch einen bekannteren Schauspieler, um Voldemorts vollständige Rückkehr zu inszenieren.

Jede dieser Neubesetzungen mag dir beim nächsten Ansehen der Filme vielleicht auffallen. Hast du diese Änderungen schon bemerkt oder waren sie für dich ebenfalls unbemerkt geblieben? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren.