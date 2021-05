Secretlab: Neuer Gaming-Tisch vorgestellt

Bekannt ist die Marke Secretlab vor allem für ihre Gaming-Stühle. Diese gibt es in klassischen Designs, aber auch als spezielle Editionen zu League of Legends oder Game of Thrones. Damit ihr eure Ausstattung stilecht erweitern könnt, wurde nun auch ein neuer Gaming-Tisch vorgestellt.

Secretlab: Das ist der neue Gaming-Tisch

Der Tisch trägt die Bezeichnung Magnus und zeichnet sich durch das metallene Gestell aus. Das dient nicht nur der Optik, sondern auch der Optimierung: Es ist diverses Zubehör erhältlich, mit dem ihr den Tisch an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Das lässt sich alles ganz einfach magnetisch anbringen, hat aber auch seinen Preis.

Der Gaming-Tisch ist 73,5 Zentimeter hoch und kann noch einmal um 2 cm erweitert werden. In der Standardvariante ist er 150 cm breit und 70 cm tief, es soll aber auch eine kleinere Variante mit 120 cm folgen.

Unter der Tischplatte befindet sich außerdem eine Ablage, in der ihr die ganzen Kabel verstecken könnt. Insgesamt hält der Tisch von Secretlab eine Belastung von bis zu 100 Kilogramm aus.

Ein Tisch mit Anziehungskraft

Verzichtet ihr auf jegliches Zubehör, kostet euch der Magnus-Desk 449 Euro. Extrakosten für die optionale Matte, besseres Kabelmanagement oder RGB-Lichter kämen da noch obendrauf. Verschickt werden die aktuellen Vorbestellungen voraussichtlich bis zum 19. Mai.

Für einen solchen Preis muss man sich überlegen, ob es die Anschaffung wert ist, gerade da der Tisch bis auf den kleinen Spielraum nicht höhenverstellbar ist. Das Magnetprinzip für das Zubehör ist jedoch sehr praktisch und wer bereits einen Gaming-Chair besitzt, könnte sich auch hierfür interessieren.