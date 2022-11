Saturn: OLED-Fernseher LG 55B29LA im Angebot für 877 Euro

Welcher Zeitpunkt im Jahr ist perfekt, um sich einen neuen Fernseher zuzulegen? Natürlich während der Angebote rund um den berüchtigten Black Friday Ende November! Auch 2022 versuchen sich die verschiedenen Onlinehändler wieder gegenseitig zu übertrumpfen und die besten Deals anzubieten.

Egal, ob ihr euch neue Kleidung, eine moderne Waschmaschine oder einen Kaffeevollautomaten für einen richtig leckeren Kaffee gönnen wollt, für jeden Geschmack und Geldbeutel werden passende Produkte angeboten.

Fernseher zum Black Friday bei Saturn im Angebot

Besonders interessant in der Fernseher-Kategorie von Saturn ist der OLED-Fernseher B29LA von LG mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll (139 Zentimeter). Die UVP des TVs liegt bei 1.899 Euro, bei Saturn erhaltet ihr das Modell nur für kurze Zeit zum Angebotspreis von 877 Euro.

OLED-Fernseher LG 55B29LA im Angebot

Der LG-Fernseher B29LA stammt aus diesem Jahr und vereint somit zahlreiche moderne Features, die vor allem für Gamer sehr interessant sind. So erhaltet ihr eine 4K-Bildschirmauflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, eine flinke Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hertz sowie eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms.

Dank zwei HDMI 2.1-Anschlüssen kann auf modernen Spielekonsolen wie der PS5 oder Xbox Series X/S mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz gezockt werden.

Mithilfe des Game Optimizers habt ihr zudem Zugriff auf alle gaming-relevanten Bild- und Soundeinstellungen an einem zentralen Ort. Mit der nahtlosen Integration von NVIDIA GeForce NOW und Google Stadia greift ihr auf eine schier grenzenlose Welt der Spiele zu – direkt von eurem Fernseher.

Der LG OLED55B29LA OLED TV bei Saturn.

Diese Features sprechen für den B23LA von Samsung:

Selbstleuchtende Bildpunkte und pixelgenaues Dimming

Aplha7 Gen5 AI Processor 4K mit AI Picture Pro und AI Sound Pro

Cinema HDR mit Dolby Vision IQ

Leistungsstarkes Gaming (NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync)

VRR, HGiG und ALLM mit HDMI 2.1

Diese Top-Fernseher sind außerdem im Angebot:

Wie lange geht der Black Friday bei Saturn?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Der sogenannte Schwarze Freitag fällt immer auf den vierten Freitag im November. Traditionell wird dieser Tag seit den 60ern in den USA einen Tag nach Thanksgiving gefeiert.

Doch die Angebotsphase bei Saturn im Rahmen der Black Friday Week ist bereits gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Im Anschluss könnt ihr mit den Angeboten zum eigentlichen Black Friday rechnen. Ihr müsst also nicht unbedingt bis zum Black Friday warten, um schon jetzt eure Wunschprodukte zu bestellen und dabei bares Geld zu sparen.

Wie viel Prozent Rabatt gibt es am Black Friday?

Wie viel Prozent Rabatt es am Black Friday gibt, ist von Händler zu Händler als auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Bei Saturn könnt ihr aber sicher sein, dass es hohe Rabatte hagelt. Vor allem, wenn ihr im Onlineshop des Händlers unterwegs seid, könnt ihr mit Rabatten auf eine große Anzahl an Produkten aus allen Kategorien rechnen. Schnäppchenjäger dürften also in jedem Fall auf ihre Kosten kommen.