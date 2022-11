Saturn: Gaming-Mäuse und -Tastaturen zum Black Friday stark reduziert

Die Black Friday Week bei Saturn ist in vollem Gange. In dieser Woche sind die Preise in allen Kategorien stark gesenkt. Unter anderem bei Gaming-Zubehör könnt ihr eine Menge sparen. Falls ihr eine neue Tastatur oder eine Maus braucht, zeigen wir euch, wo ihr am meisten sparen könnt.

Black Friday: Gaming-Zubehör stark reduziert

Gaming-Zubehör wie Tastaturen und Mäuse können schnell teuer werden. Falls ihr euch ein neues Setup zusammenstellen oder einzelne Komponenten austauschen wollt, ist jetzt die richtige Zeit dafür. Bei Saturn habt ihr nicht nur eine große Auswahl, sondern auch Black Friday Schnäppchen, mit denen ihr einiges sparen könnt.

Was spare ich bei Tastaturen? Keyboards sind in der Black Friday Week teilweise über 50 Prozent reduziert. Die Razer BlackWidow V3 zum Beispiel kostet laut UVP normalerweise 159,99 Euro. Dank 56 Prozent Preisnachlass bekommt ihr sie schon für 69 Euro.

Ebenfalls stark reduziert ist die Roccat Vulcan TKL Pro. Mit 44 Prozent Rabatt bekommt ihr diese Tastatur bereits für 89 Euro.

Was spare ich bei Gaming-Mäusen? Hier kann ebenfalls über 50 Prozent gespart werden. Die Razer Basilisk V3 kostet dank 54 Prozent Rabatt nur noch 39 Euro. Die Steelseries Aerox 5 gibt’t statt für 89,99 Euro schon für 49 Euro.

Saturn: Weitere Infos zur Black Friday Week

Wie lange geht die Aktion? Die Black Friday Week bei Saturn läuft noch bis einschließlich 27. November 2022 um 16 Uhr. Bis dahin könnt ihr durch die Angebote stöbern. Der perfekte Zeitpunkt um euch nach Weihnachtsgeschenken für eure Liebsten umzusehen.

Zusätzlich zu den Rabatten hat Saturn ein weiteres Angebot. Die Umtauschfrist wurde verlängert. Bis zum 31. Dezember 2022 könnt ihr zum Bespiel Geschenke bei Nichtgefallen umtauschen. Die Ware muss allerdings originalverpackt sein und darf kein Schäden aufweisen.